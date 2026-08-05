Сеть Dubai Duty Free разрешила покупателям расплачиваться криптовалютой

В Дубае сеть магазинов беспошлинной торговли Duty Free разрешила покупателям расплачиваться с помощью криптовалюты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Дубая.

"Dubai Duty Free официально запустила http://Crypto.com Pay, став первым розничным продавцом в аэропортах Ближнего Востока, внедрившим регулируемое решение для цифровых платежей. Теперь клиенты могут использовать данный сервис при совершении покупок в Dubai Duty Free как в международном аэропорту Дубая, так и в международном аэропорту Аль-Мактум, а также онлайн на сайте", - говорится в сообщении.