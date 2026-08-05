В Азербайджане установлены новые штрафы за нарушение требований к возрастным ограничениям в соцсетях

В Азербайджане определены новые штрафы за нарушение требований, связанных с деятельностью платформ социальных сетей, в отношении которых применяются возрастные ограничения.

Это отражено в законе, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

За непредоставление органу (структуре), определяемому соответствующим органом исполнительной власти, сведений, указанных в статье 13-4.13 закона Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации», или нарушение сроков их предоставления, а равно за предоставление неполной или искаженной информации должностные лица будут оштрафованы на сумму от 6000 до 7000 манатов, юридические лица — на сумму от 15 000 до 20 000 манатов.

За непредставление провайдером платформы социальной сети, на которой применяются возрастные ограничения, ответа на запросы, направленные органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, в течение 5 рабочих дней, а равно за представление неполной или искаженной информации должностные лица будут оштрафованы на сумму от 7000 до 8000 манатов, юридические лица — на сумму от 25 000 до 30 000 манатов.

За нарушение требований по безопасному использованию платформ соцсетей с возрастными ограничениями, а именно за:

неприменение технических методов, установленных статьями 13-4.2 и 13-4.4 закона «Об информации, информатизации и защите информации» при создании персонального цифрового аккаунта, или их применение с нарушением требований статей 13-4.2–13-4.5 настоящего закона;

необеспечение мер технического характера и безопасности, указанных в статье 13-4.11 закона «Об информации, информатизации и защите информации», в отношении персональных цифровых аккаунтов пользователей в возрасте от 16 до 18 лет;

неприменение цифровых решений, работающих в непрерывном режиме и обеспечивающих оперативное вмешательство для предотвращения распространения вредоносного контента, создающего угрозу жизни, здоровью, половой неприкосновенности, чести, достоинству и другим охраняемым законом правам и свободам пользователей в возрасте от 16 до 18 лет, либо непредотвращение распространения вредоносного контента в течение 24 часов с момента его обнаружения;

хранение собранных персональных данных в информационной системе провайдеров платформ социальных сетей, передачу этих данных третьим лицам или использование персональных данных в коммерческих целях, для таргетированной рекламы (направленной на конкретного пользователя) или в иных целях, за исключением цели проверки возраста;

необеспечение удаления сведений, опубликованного контента и персональных данных, размещенных лицом с персональным цифровым аккаунтом до достижения им совершеннолетия, на основании обращения самого лица, а в случае его несовершеннолетия — его законного представителя или органа (структуры), определяемого соответствующим органом исполнительной власти

должностные лица будут оштрафованы на сумму от 8000 до 9000 манатов, юридические лица — на сумму от 35 000 до 40 000 манатов.

За повторное совершение любого из вышеуказанных проступков лицом, получившим административное взыскание, в течение одного года со дня вступления в силу постановления о наложении административного взыскания, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 9000 до 10 000 манатов, юридические лица — на сумму от 45 000 до 50 000 манатов.