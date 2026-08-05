Опасность под ногами: оборванный провод убил крупный рогатый скот в Джалилабаде - ВИДЕО

В Джалилабадском районе крупный рогатый скот погиб после контакта с оборванным электрическим проводом, лежавшим на земле.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован в селе Привольное данного района.

По словам местного жителя Бариза Магеррамова, во время выгона скота на пастбище одно из животных соприкоснулось с оборванным электрическим кабелем, упавшим на землю прямо на улице, и в результате поражения электрическим током оно погибло.

Он также сообщил, что рыночная стоимость погибшего животного оценивается приблизительно в 4 000 манатов.