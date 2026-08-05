ЕС получил еще €1,4 млрд от активов России и пообещал отдать Украине

Евросоюз получил еще €1,4 млрд сверхприбыли, полученной от замороженных российских активов, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

«Получение этой суммы стало пятым подобным переводом после четвертого транша, предоставленного в марте 2026 года. Она покрывает доходы, накопленные в первом полугодии 2026 года. С момента иммобилизации российских активов они принесли в общей сложности €8 млрд сверхприбыли», — сказано в сообщении.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала передать полученные средства Украине.