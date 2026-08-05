В Нахчыване нашли 4,5 кг опиума в фуре, следовавшей из Ирана в Великобританию - ФОТО - ВИДЕО

В Нахчыване азербайджанские таможенники обнаружили большую партию опиума в грузовике, следовавшем из Ирана в Великобританию.

Как сообщили в управлении, наркотики были обнаружены при досмотре транспортного средства на таможенном посту "Шахтахты".

С помощью служебной собаки в нижней части рефрижератора был обнаружен тайник, изготовленный кустарным способом, в котором находилось 4,5 кг опиума.

По факту проводится расследование.