В Нахчыване нашли 4,5 кг опиума в фуре, следовавшей из Ирана в Великобританию - ФОТО - ВИДЕО
В Нахчыване азербайджанские таможенники обнаружили большую партию опиума в грузовике, следовавшем из Ирана в Великобританию.
Как сообщили в управлении, наркотики были обнаружены при досмотре транспортного средства на таможенном посту "Шахтахты".
С помощью служебной собаки в нижней части рефрижератора был обнаружен тайник, изготовленный кустарным способом, в котором находилось 4,5 кг опиума.
По факту проводится расследование.
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