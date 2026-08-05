Адвокат: Гусейн Гасанов хочет вернуться в Россию

Азербайджанский блогер Гусейн Гасанов, заочно приговорённый в Москве к 4 годам колонии за отмывание денег, хотел бы вернуться в Россию, сообщил его адвокат Дмитрий Козяйкин.

"Ну конечно, хочет (вернуться в Россию), это всё-таки его родина, он тут родился, он здесь жил всю жизнь, последние буквально полтора года он не живёт здесь. Естественно, он хотел бы здесь жить и вести свою деятельность", — цитирует Козяйкина РИА Новости.

Адвокат добавил, что возвращению блогера препятствуют "определённые события".

Юрист сказал, что защита будет обжаловать приговор блогеру. "Человек несёт повторное наказание, поскольку выплатил налоговой 300 млн рублей", — уточнил адвокат.

По словам Дмитрия Козяйкина, их бы устроил оправдательный приговор либо возврат дела прокурору для проведения дополнительного расследования.

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