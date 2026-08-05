Хикмет Гаджиев: Азербайджан продолжит поддержку Палестины - ВИДЕО

Некоторые используют тему Палестины как инструмент пропаганды, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Мы всегда ясно и недвусмысленно заявляли свою позицию. Азербайджан неизменно поддерживает создание Палестинского государства на основе принципа двух государств, со столицей в Восточном Иерусалиме», - сказал Хикмет Гаджиев в интервью CNN Türk.

Он напомнил, что сегодня в Рамалле действует дипмиссия Азербайджана, Баку оказывает Палестине братскую, гуманитарную помощь: «Недавно премьер-министр Палестины находился с визитом в Азербайджане. Он озвучил несколько важных ожиданий от Азербайджана, и мы продолжаем работать над их реализацией в рамках дипломатического процесса». В то же время Азербайджан оказывал гуманитарную помощь и Газе, добавил Хикмет Гаджиев.

«Конечно, в палестинском вопросе есть один чувствительный момент, и я должен сказать об этом открыто. В свое время боевики (армянской террористической организации) АСАЛА, совершавшие теракты против турецких дипломатов, убивавшие их, проходили подготовку в ливанской долине Бекаа, вместе с левыми палестинскими организациями, и затем убивали турецких дипломатов. Одним из них был Монте Мелконян. Позже он прибыл на Карабахский фронт, он стал одним из тех, кто совершил Ходжалинский геноцид против азербайджанцев. Вместе с тем, в Палестине неоднократно обсуждался и вопрос о признании так называемого «геноцида армян».

Однако, сейчас, не зацикливаясь на прошлом, мы смотрим в будущее. Азербайджан всегда поддерживал палестинский вопрос в рамках Организации исламского сотрудничества и в соответствии с позицией Лиги арабских государств. И впредь будет продолжать эту поддержку», - сказал Хикмет Гаджиев.

В частности, по его словам, Азербайджан будет строить школу в Палестине. «Приведу еще один пример. У Палестины есть ряд товаров, поставки которых можно было бы обеспечить на азербайджанский рынок на льготных условиях. Например, в Палестине производятся прекрасные оливки. Если их импортировать в Азербайджан в рамках преференциального торгового режима, это также может стать поддержкой экономического положения наших палестинских братьев. Более того, Президент Азербайджана уже поручил Министерству экономики работать над этим вопросом».