Начинается суд над тремя сотрудниками Службы по мобилизации, арестованными по делу о взяточничестве

Завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре по итогам проведенных оперативных мероприятий в связи с противоправными действиями начальника Агдашского районного отдела Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Нурлана Сахават оглу Аббасова, начальника отдела призыва на действительную военную службу этого же отдела Шахлара Усубалы оглу Усубалиева и офицера указанного отдела Талеха Ризван оглу Исмаилова.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, в ходе следствия и оперативно-розыскных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что Нурлан Аббасов, Шахлар Усубалиев и Талех Исмаилов, работая на соответствующих должностях в 2025-2026 годах, неоднократно требовали и получали от различных лиц денежные средства в различных размерах в качестве взятки за предоставление без законных оснований отсрочки в связи с обучением за рубежом и неприменение ограничения на выезд из страны, уклонение лица, ранее освобожденного от очередного призыва на действительную военную службу, от повторного медицинского освидетельствования, а также в иных целях.

На основании собранных доказательств Нурлану Аббасову, Шахлару Усубалиеву и Талеху Исмаилову предъявлено обвинение по статьям 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики (получение взятки повторно, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). На основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста, а также мера процессуального принуждения в виде отстранения от должности.

Уголовное дело на рассмотрение в Тертерский военный суд.