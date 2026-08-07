В Азербайджане задержаны киберпреступники, атаковавшие тысячи зарубежных сайтов - видео

В результате очередных оперативно-технических мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел (МВД), были задержаны 23-летний Рамиль Фейзиев и 22-летний Эльчин Абдуллазаде, подозреваемые в организации кибератак на информационные системы различных зарубежных стран.

В ходе расследования было установлено, что задержанные лица совершали вмешательства в серверы многочисленных веб-сайтов, принадлежащих иностранным государствам, и получали несанкционированный доступ к их панелям управления. Затем, завладев конфиденциальными данными, они вносили изменения на главные страницы интернет-ресурсов и брали их под контроль, размещая собственное программное обеспечение. Таким образом они организовывали продажу панелей управления захваченных интернет-ресурсов.

Расследование показало, что Р. Фейзиев совершил незаконное вмешательство и захватил в общей сложности 2300, а Э. Абдуллазаде — 179 иностранных веб-сайтов.

По факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Киберполиция в рамках взаимодействия с правоохранительными органами различных стран продолжает оперативно-следственные мероприятия.

Еще раз доводим до внимания граждан, что незаконное вмешательство в информационные системы, их захват или продажа являются уголовно наказуемым деянием. Лица, допускающие подобные противоправные действия, несут юридическую ответственность в соответствии с требованиями как местного, так и международного законодательства. Лица, рассчитывающие остаться анонимными в цифровой среде, благодаря современным следственным и киберкриминалистическим возможностям устанавливаются и привлекаются к ответственности перед законом. Не следует забывать, что высокие технические знания и навыки должны служить только законным целям, защите общества, государства и информационной безопасности.