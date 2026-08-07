В пищевых добавках из Малайзии обнаружили запрещенное вещество

В биологически активных пищевых добавках, импортированных из Малайзии в Азербайджан, обнаружено запрещенное вещество.

Об этом сообщили в пресс-службе Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).

В ходе контрольных мероприятий и лабораторных исследований специалисты выявили, что в составе пищевых добавок Saffren dietary supplement (дата производства — 01.02.2025, срок годности — до 01.02.2028) и Spirulina (дата производства — 10.01.2025, срок годности — до 09.01.2028) содержится сибутрамин — вещество, использование которого запрещено.

В связи с выявленным нарушением были приняты меры в соответствии с законодательством. Кроме того, AQTA направило официальное обращение в компетентный орган Малайзии с требованием приостановить экспорт данной продукции.

В агентстве также призвали потребителей приобретать биологически активные добавки только в проверенных торговых точках и внимательно изучать информацию о происхождении, маркировке и безопасности продукции.