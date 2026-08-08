Турция допустила присоединение Египта к оборонному соглашению

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз допустил возможность расширения оборонного соглашения с Саудовской Аравией и Пакистаном и присоединения к нему Египта.

"В будущем, конечно, это (расширение – ред.) возможно. Египет — довольно сильная страна, и его участие могло бы иметь значение для такого формата", — сказал Йылмаз в интервью телеканалу CNN Türk, отвечая на вопрос о вероятности включения Египта в это соглашение.

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан заключили оборонное соглашение, подписи под документом поставили лидеры трех стран. По данным газеты Türkiye, пакт о совместной обороне предусматривает сотрудничество в сфере обмена разведданными и координации региональной безопасности.