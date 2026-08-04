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Общество

В Баку запускают 6 новых экспресс-маршрутов для компенсации закрытого участка метро

Фаига Мамедова15:52 - Сегодня
В Баку запускают 6 новых экспресс-маршрутов для компенсации закрытого участка метро

С учетом трудностей, которые возникнут из-за отсутствия прямого сообщения между станциями «28 Мая» и «Низами» в рамках проекта ЗАО «Бакинский метрополитен» по разделению линий, принято решение о реализации дополнительных поддерживающих мер в сфере наземного транспорта.

Как сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA), ведомством предусмотрены меры по созданию дополнительных экспресс-маршрутов и усилению действующей сети. С началом реализации проекта в различных направлениях будут запущены 6 новых экспресс-автобусов, а на ряде существующих маршрутов увеличится количество подвижного состава, передает 1news.az .

Движение автобусов будет синхронизировано с графиком работы метрополитена - с 06:00 до 00:00.

Новые экспресс-маршруты:

М1: станция метро «Элмляр Академиясы» - станция метро «28 Мая»

М2: станции метро «Иншаатчылар» - «Низами» - «28 Мая»

М3: станции метро «20 Января» - «Низами» - «28 Мая»

М4: станция метро «20 Января» - станция метро «Кёроглу»

М5: станция метро «20 Января» - станция метро «Гянджлик»

М6: станция метро «Элмляр Академиясы» - станция метро «Гянджлик»

Кроме того, будет увеличено количество автобусов и сокращен интервал движения на следующих городских маршрутах: № 2, 6, 7A, 9, 10, 14, 17, 18, 26, 61, 65, 79, 85, 88, 88A, 93, 133, 165, 199, 202. На период ограничения работы метро выпуск техники на маршруты будет дополнительно наращиваться по мере роста пассажиропотока.

Пассажиры также смогут получать информацию об альтернативных маршрутах через мобильное приложение AYNA MaaS.

В течение всего периода проведения работ волонтеры будут оказывать навигационную помощь пассажирам перед станциями метро «28 Мая», «20 Января», «Иншаатчылар» и «Элмляр Академиясы».

Подробнее - в видеоматериале:

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