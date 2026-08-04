Прогноз погоды в Азербайджане на 5 августа

5 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Северо-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 22–25° тепла, днем - 31–36° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 70–75%, днем - 40–50%.

В районах Азербайджана погода также ожидается преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди и грозы. Ночью и утром в ряде горных районов временами будет наблюдаться туман. Ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 21–26° тепла, днем - 34–39° тепла, в горах ночью - 15–20° тепла, днем - 25–30° тепла.