Бритни Спирс пожаловалась на последствия уколов ботокса - ВИДЕО

Всемирно известная американская певица Бритни Спирс рассказала о неприятных последствиях косметологической процедуры с ботоксом.

Об этом артистка заявила в видео, опубликованном в своем Instagram.

По словам 44-летней певицы, после инъекций ботокса у нее возникла проблема с левым глазом. Б.Спирс утверждает, что врач ввел слишком большое количество препарата, из-за чего ее глазное веко опустилось.

«Все очень плохо, потому что он ввел слишком много ботокса в мой левый глаз, и он опустился. Только сейчас он начинает подниматься и возвращаться в нормальное состояние», - рассказала певица, признавшись, что ситуация была для нее неловкой и, по ее словам, продолжалась около четырех недель.

Бритни Спирс также обратилась к женщинам с призывом быть осторожными при проведении подобных косметологических процедур, подчеркнув, что людям следует внимательно относиться к своему внешнему виду и здоровью: «Будьте осторожны с людьми, которые пытаются изменить ваше лицо и что-то испортить. Берегите свое тело, потому что оно ваше и только вам принадлежит».

Читайте по теме:

Врачебная ошибка или опасный препарат? Что стоит за осложнениями после ботокса