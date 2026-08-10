В Болгарии прогремел взрыв на складе боеприпасов оружейного завода

В районе Трявны прогремел взрыв на складе боеприпасов оружейного завода, сообщило Болгарское национальное телевидение со ссылкой на местные власти.

"На место происшествия направлены пожарные и полицейские <…> Габровской области. На данный момент у нас нет информации о пострадавших или раненых. Район оцеплен", — заявил мэр города Денчо Минев в социальных сетях.

По предварительной информации, пожар на одном из складов в селе Белица произошел из-за загоревшегося грузовика. Сейчас слышны вторичные взрывы. Над районом поднимаются огромные клубы дыма.

Минев призвал местных жителей закрыть окна в домах, использовать защитные маски и не выходить на улицу.

Газета "24 часа" написала, что завод в селе Белица принадлежит оружейной компании ЕМСО бизнесмена Эмилиана Гебрева.

Источник: РИА Новости