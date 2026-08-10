В Баку состоялись похороны поэта Чингиза Алиоглу - ОБНОВЛЕНО

Заслуженный деятель искусств Азербайджана, поэт Чингиз Алиоглу был похоронен на кладбище "Гурд гапысы".

Как сообщает Report, перед погребением в мечети Тезе Пир состоялась церемония прощания с покойным. После тело поэта было доставлено на кладбище Гурд гапысы и предано земле.

10:39

Заслуженный деятель искусств, поэт Чингиз Алиоглу будет похоронен на кладбище "Гурд гапысы".

Об этом Report сообщила семья покойного.

Церемония прощания с поэтом состоится в мечети Тезе Пир.

Отметим, что Чингиз Алиоглу скончался утром 9 августа.