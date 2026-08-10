Турция прокладывает путь к Зангезурскому коридору: проект железной дороги от Карса до Нахчывана набирает ход

Почти год спустя после начала реализации проекта железной дороги Карс–Ыгдыр–Аралык–Дилуджу турецкие медиа публикуют видеокадры с текущего этапа работ, свидетельствующие о том, что строительство идет полным ходом.

Проект, который в Анкаре и Баку рассматривают как важную часть транспортной инфраструктуры, связывающей Турцию с Азербайджаном - в частности с его Нахчыванской Автономной Республикой - и далее с Центральной Азией, призван усилить Средний коридор и расширить логистический потенциал региона.

Новая железнодорожная линия призвана соединить восток Турции с пограничным пунктом Дилуджу, через который проходит маршрут в Нахчыван. Таким образом, речь идет не только о развитии транспортной инфраструктуры отдельных восточных регионов Турции, но и о создании востребованного железнодорожного звена между Турцией и Азербайджаном.

От Карса до Дилуджу

Железная дорога Карс–Ыгдыр–Аралык–Дилуджу будет ответвляться примерно на 12-м километре от линии Карс–Тбилиси и заканчиваться у пограничного пункта Дилуджу. Планируемая протяженность маршрута составляет около 224 км. В проекте предусмотрено пять станций - Дигор, Тузлуджа, Ыгдыр, Аралык и Дилуджу.

Линия будет двухпутной, полностью электрифицированной и оснащенной системой сигнализации. Ее грузопропускная способность составит 15 млн тонн в год, а пассажирская - 5,5 млн пассажиров в год. Согласно представленным параметрам проекта, время в пути от Карса до Дилуджу составит 85 минут.

Предполагается, что новая инфраструктура позволит увеличить объем перевозок и сократить время доставки грузов, укрепив позиции железнодорожного транспорта на направлении Восток–Запад.

Масштаб проекта отражают и предусмотренные инженерные сооружения: 5 тоннелей, 19 тоннелей открытого типа (cut-and-cover), 3 виадука, 10 мостов, 144 подземных перехода, 27 надземных переходов и 480 водопропускных сооружений.

На реализацию проекта направлено 2,4 млрд евро внешнего финансирования, привлеченного в результате работы Министерства финансов и казначейства Турции.

Новое звено Среднего коридора

Стратегическое значение проекта выходит далеко за пределы восточных провинций Турции. В Анкаре железную дорогу Карс–Ыгдыр–Аралык–Дилуджу рассматривают как важный элемент транспортной архитектуры, соединяющей Европу, Южный Кавказ, Турцию и Центральную Азию.

Проект должен укрепить связи между железнодорожной инфраструктурой Турции и Нахчываном, а в более широком смысле - создать дополнительные возможности для движения грузов между Азией и Европой.

В этом отношении новая линия тесно связана со Средним коридором, который рассматривается как современная версия исторического Шелкового пути. Рост китайской экономики и увеличение евразийской торговли создают потребность в новых транспортных маршрутах, способных обеспечить более эффективное движение товаров между Востоком и Западом.

Ввод линии Карс–Ыгдыр–Аралык–Дилуджу в эксплуатацию способен дополнить маршрут Баку–Тбилиси–Карс и создать новые возможности для транзитных перевозок. В перспективе это позволит укрепить транспортную связь между Европой и Центральной Азией через территорию Турции.

Особое значение проект приобретает для Нахчывана. Его реализация создаст прямое железнодорожное сообщение между Карсом и Нахчываном, обеспечивая Азербайджану дополнительную транспортную связь с Турцией.

Именно поэтому в Анкаре неоднократно связывали проект с более широкой концепцией Зангезурского коридора. Турецкие власти рассматривают железнодорожную линию Карс–Ыгдыр–Аралык–Дилуджу как важную часть транспортной системы, которая в перспективе должна обеспечить более тесное сообщение между Турцией и Азербайджаном.

Путь на Азию

Значение новой линии не ограничивается турецко-азербайджанским направлением. В более широкой перспективе она может стать частью маршрута, связывающего Турцию, Азербайджан, Каспийский регион и Центральную Азию.

Проект может сыграть роль важного моста для доставки грузов из Центральной Азии в Европу и внести значительный вклад в развитие логистического сектора. Электрификация и двухпутное исполнение железной дороги должны увеличить ее пропускную способность и сократить время перевозок.

В турецких материалах подчеркивается и более широкая экономическая составляющая проекта. Новая линия должна способствовать увеличению объемов торговли Турции с Центральной Азией, Китаем, Каспийским регионом и Европой, оживить логистический сектор и создать новые возможности для бизнеса и занятости. Одновременно проект способен усилить Транскаспийский коридор и маршрут «Север–Юг», укрепить цепочки поставок и логистические сети Евразии.

Таким образом, железная дорога Карс–Ыгдыр–Аралык–Дилуджу рассматривается как инфраструктурный элемент, способный усилить сразу несколько направлений международных перевозок.

Экономика и «зеленая» составляющая

Отдельное значение имеет электрификация линии. Использование электрической тяги соответствует целям зеленого развития, поскольку позволяет сократить потребление ископаемого топлива и выбросы углекислого газа.

В этом контексте проект рассматривается как один из шагов Турции на пути к достижению установленной в рамках Парижского соглашения цели по достижению нулевых чистых выбросов.

Экономический эффект проекта также должен проявиться в развитии восточных регионов Турции. Новая линия призвана усилить грузовые и пассажирские перевозки, обеспечить более быстрый выход производственного потенциала Восточной и Юго-Восточной Анатолии на внешние рынки и увеличить туристический потенциал Средиземноморья.

Каким проект видят в Баку?

В Азербайджане указанный проект связывают с новой транспортной архитектурой региона. Его значение для формирования новых транспортных связей региона на днях также отметил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью ведущим турецким СМИ.

При этом он призвал рассматривать новые инфраструктурные проекты как часть более масштабной стратегии развития транспортной связанности Евразии и укрепления сотрудничества в рамках Тюркского мира.

Говоря о Зангезурском и Среднем коридорах, он подчеркнул, что эти проекты способствуют формированию единого транспортно-логистического пространства.

«Прежде всего, как тюркский мир, мы создаем прочные связи в воздухе, на суше и в море. Организация тюркских государств превратилась в экономическую, торговую и энергетическую артерию глобального масштаба. Это предоставляет огромные возможности для укрепления нашего единства и для того, чтобы оставить свой след в истории», - заявил помощник президента Азербайджана. Он отметил, что железнодорожное, автомобильное и морское сообщение между тюркскими государствами последовательно развивается, более того, тюркские государства уже соединены оптоволоконными сетями, а их системная интеграция в значительной степени завершена. «Мы - одна большая семья Пусть весь тюркский народ с оптимизмом смотрит в будущее», - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

Что говорит Анкара

В Турции подчеркивают, что значение проекта выходит далеко за пределы национальной транспортной инфраструктуры и является одной из дорожных карт для мира и развития на обширной географии.

«Железнодорожная линия Карс–Ыгдыр–Аралык–Дилуджу станет важной частью Зангезурского коридора и окажет положительное влияние на региональную и мировую торговлю», - отмечал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

По его словам, реализация проекта имеет значение не только для Турции, но и для более широкого региона: «Делая один из первых и наиболее конкретных шагов на пути реализации железнодорожной линии Карс–Ыгдыр–Аралык–Дилуджу и вклад в реализацию Зангезурского коридора, мы делаем шаг в будущее не только Турции, но и Южного Кавказа и всей Евразии».

«Зангезурский коридор укрепит экономическое сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Арменией и будет способствовать укреплению регионального мира. Это откроет золотую эру глобальной торговли для всего мира, особенно для стран, заинтересованных в Среднем коридоре». – заявил Уралоглу. По его словам, с вводом Зангезурского коридора в эксплуатацию «ось Восток–Запад, простирающаяся от Пекина до Лондона, будет функционировать более эффективно».

Министр отдельно подчеркивал транспортный эффект новой линии: «Благодаря этой дороге, между Турцией и Азербайджаном будет создано еще одно непрерывное железнодорожное сообщение. Одновременно производственный потенциал Восточной и Юго-Восточной Анатолии получит возможность быстрее выходить на внешние рынки, а туристический потенциал Средиземноморья возрастет».

Кроме того, по словам Уралоглу, линия «усилит Транскаспийский и Север–Юг коридоры, укрепит цепочки поставок и логистические сети Евразии и позволит Турции занять центральное место в региональном сотрудничестве».

Он также связал реализацию проекта с перспективами Среднего коридора: «С вводом в эксплуатацию Зангезурского коридора, который будет способствовать расширению экономического сотрудничества на Южном Кавказе, ось Восток–Запад от Пекина до Лондона будет функционировать более эффективно. Грузоперевозочные возможности Среднего коридора, как железнодорожные, так и автомобильные, увеличатся».

Инфраструктура с региональным эффектом

Новые кадры строительства железной дороги Карс–Ыгдыр–Аралык–Дилуджу, спустя почти год после начала реализации проекта, позволяют говорить о переходе проекта из категории долгосрочных планов в более конкретную стадию реализации. Новая железная дорога должна стать новым звеном между железнодорожной сетью Турции и Нахчываном, усилить транспортные возможности региона и создать дополнительные условия для развития маршрутов между Европой и Центральной Азией.

Для Турции проект означает укрепление восточного направления и расширение доступа к азиатским рынкам. Для Азербайджана – важную железнодорожную связь с Турцией через Нахчыван. Для Среднего коридора – это еще один инфраструктурный элемент на оси Восток–Запад.

Именно в этом заключается более широкий смысл проекта: железная дорога Карс–Ыгдыр–Аралык–Дилуджу должна не просто связать несколько городов на востоке Турции, а стать частью формирующейся транспортной архитектуры, соединяющей Азию и Европу.