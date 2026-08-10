Официальные кадры со сьемок фильма с участием Джеки Чана в Баку - ФОТО

Съёмочная группа приключенческого фильма «Доспехи Бога 4: Ультиматум» начала очередной этап работы в столице Азербайджана.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ARKA.

По традиции старт бакинских съёмок ознаменовался церемонией разбивания специальной кино-тарелки. Этот ритуал считается символом успешного начала нового съёмочного этапа.

В центре сюжета фильма - новая миссия «Азиатского ястреба», роль которого исполняет легендарный Джеки Чан. Ему предстоит найти древний артефакт Тумар, за который объявлена награда в размере более 20 миллионов долларов.

Отметим, что съёмки фильма одновременно проходят на территории нескольких государств. Над проектом работает международная команда, объединившая актёров и специалистов киноиндустрии из разных стран. Впервые для производства фильма были объединены кинематографические команды Казахстана и Китая.

«Ультиматум» - четвёртая часть уже ставшей культовой франшизы «Доспехи Бога». Главную роль исполняет знаменитый актёр Джеки Чан, который вновь воплощает образ легендарного искателя приключений - «Азиатского ястреба».

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