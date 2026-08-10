МИД Ирана отреагировал на подписание соглашения между Эр-Риядом, Анкарой и Исламабадом

Подписание соглашения между Пакистаном, Турцией и Саудовской Аравией означает изменение восприятия ситуации на Ближнем Востоке региональными странами.

Об этом официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи заявил на пресс-конференции.

"Можно сказать, что это свидетельствует об изменении восприятия региона данными странами. Страны региона, учитывая события последних двух-трех лет, осознали, что безопасность – не товар, который можно купить у лживых посредников", – сказал иранский дипломат.

По словам Багаи, политика Ирана заключается в поощрении сотрудничества, укреплении взаимного доверия между странами региона для обеспечения собственной безопасности без опоры на внешних игроков.

7 августа Саудовская Аравия, Турция и Пакистан заключили пакт о создании военного союза. Это соглашение предусматривает, что вооруженное нападение на любую из трех сторон будет рассматриваться как нападение на всех. Анкара и Исламабад пока не прокомментировали произошедшее.