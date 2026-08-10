Какой будет погода в Азербайджане 11 августа? 

11 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, днем в некоторых местах возможен дождь, передает 1news.az.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 22–25° тепла, днем - 28–33° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70–75%, днем - 40–45%.

В районах Азербайджана, начиная с северных и западных регионов, местами ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны ливни, грозы и град, а в горных и предгорных территориях - усиление осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах временами туман. Ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 22–26° тепла, днем - 32–36° тепла, в горах ночью - 14–19° тепла, днем - 21–26° тепла.