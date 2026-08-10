Азербайджан утвердил соглашение о сотрудничестве с Украиной в сфере здравоохранения

Президент Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении «Соглашения между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Министерством здравоохранения Украины о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Соответствующий документ был подписан 1 ноября 2025 года в Баку.

Согласно Указу, Министерству здравоохранения Азербайджана поручено обеспечить реализацию всех положений документа после его вступления в законную силу. В свою очередь, Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики предписано направить правительству Украины официальное уведомление о выполнении всех необходимых внутригосударственных процедур.