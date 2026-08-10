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Лукашенко получил Ленинскую премию ЦК КПРФ

First News Media13:08 - Сегодня
Лукашенко получил Ленинскую премию ЦК КПРФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко получил Ленинскую премию ЦК КПРФ.

Специальный диплом и почетный нагрудный знак главе государства вручил председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе России Геннадий Зюганов в ходе встречи с белорусским лидером в Минске.

Как сообщает агентство БелТА, президенту республики премия была присуждена в 2024 году за «неустанную и последовательную деятельность по утверждению идей справедливого многополярного мира и вклад в расширение практики его формирования», постоянные усилия по укреплению Союзного государства, личное участие в сохранении исторического наследия и ценностей советской эпохи, важную роль в укреплении дружбы и братства народов двух стран.

Ленинская премия ЦК КПРФ возрождена в 2017 году и присуждается за особый вклад в общественно значимую деятельность, способствующую утверждению принципов справедливости и гуманизма, успехи в передовой производственной и социальной практике, научно-исследовательской и культурной деятельности.

В разное время Ленинской премии ЦК КПРФ были удостоены первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро, генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, президент Никарагуа Даниэль Ортега, лидер КНДР Ким Чен Ын, напоминает агентство.

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