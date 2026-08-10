Москве не подходит вариант «заморозки» конфликта вокруг Украины; необходимо устранить первопричины этого кризиса.

Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, без устранения первопричин этого кризиса никакая «заморозка» невозможна, — отметил замминистра. — Очевидно, что Зеленский потерял всякую связь с реальностью и пытается эскалировать конфликт, вызывая недовольство и в тех странах, которые Киев считает партнерами».