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Пентагон надавил на военные компании из-за нехватки боеприпасов

First News Media12:48 - Сегодня
Пентагон надавил на военные компании из-за нехватки боеприпасов

Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что ведомство потребовало от военных компаний ускорить производство и поставки оружия.

Ранее издание Washington Post со ссылкой на служебный документ сообщало, что Пентагон потребовал от военных компаний ускорить производство и поставки оружия и боеприпасов в американские войска.

По данным газеты, заместитель главы Пентагона Стивен Файнберг дал военным подрядчикам 21 день на представление планов по существенному наращиванию темпов поставки вооружений.

"Работа напрямую с лидерами отрасли для ускорения производства не является чем-то новым... С самого первого дня работы министра (Пита — ред.) Хегсета это министерство сосредоточено на осуществлении изменений в скорости, возможностях и смертоносности оборонно-промышленной базы Америки и "Арсенала свободы", — заявил Парнелл изданию USA Today.

По словам Парнелла, Файнберг возглавляет работу по исправлению "неэффективной, устаревшей и чрезвычайно сложной системы закупок", чтобы США могли производить оружие "в темпе, который требует угроза".

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщал, что руководство Пентагона созвало срочное совещание по проблеме нехватки и поставок боеприпасов после того, как президент США Дональд Трамп лично позвонил с критикой ответственному за снабжение замглавы министерства Стивену Файнбергу.

Источник: РИА Новости

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