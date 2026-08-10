Джеки Чан: «Меня особенно радует возможность работать в Азербайджане» - ВИДЕО

В столице Азербайджана продолжаются съемки приключенческого фильма «Доспехи Бога: Ультиматум», главную роль в котором играет легендарный актер Джеки Чан.

Отметим, что Баку был выбран в качестве съёмочной площадки в соответствии с художественной концепцией фильма. По сюжету действие новой части истории разворачивается вокруг Каспийского моря. Именно поэтому очередной этап съёмок проходит в Азербайджане. Ряд ключевых сцен фильма будет снят в различных локациях Баку.

Подчеркнем, что этап съёмок имеет особое значение и для Джеки Чана - актёр впервые снимается в фильме в Азербайджане.

«Меня особенно радует возможность работать в стране, где я раньше никогда не снимался», - цитирует ARKA Джеки Чана.

Организацию визита съёмочной группы в Азербайджан и съёмочного процесса на территории страны поддерживают Министерство культуры Азербайджанской Республики и Киноагентство Азербайджана (ARKA).

В производственный процесс привлечено более 100 местных специалистов различных кинематографических профессий. Производством проекта в Азербайджане, а также оказанием услуг кино-комиссии занимается компания Filmlab.az.

Съёмки фильма «Доспехи Бога: Ультиматум» продлятся до осени 2026 года - премьера фильма запланирована на 2027 год.