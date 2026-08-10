 Тысячи жителей Сеуты вышли на протест против миграционной политики правительства Испании — ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Тысячи жителей Сеуты вышли на протест против миграционной политики правительства Испании — ВИДЕО

First News Media12:40 - Сегодня
Тысячи жителей Сеуты вышли на протест против миграционной политики правительства Испании — ВИДЕО

Более 10 тысяч жителей Сеуты собрались в воскресенье на протест против действий центральных властей на фоне масштабного мигрантского кризиса, когда на прошлой неделе более 70 тысяч мигрантов прорвались в этот испанский анклав в Африке, сообщили организаторы акции.

Официальные данные Национальной полиции говорят примерно о 5 тысячах участников.

Несмотря на призыв к единству, с которым выступили четыре религиозные общины города — христианская, мусульманская, иудейская и индуистская, — а также на просьбу Хуана Виваса, председателя Народной партии в этом автономном городе, прийти на акцию независимо от гражданства, лозунги и символика участников продемонстрировали явно выраженный протест против центрального правительства.

«Мы не собираемся сдаваться, мы будем сопротивляться и вместе, объединившись, справимся. Но очевидно, что в одиночку мы не сможем — нам нужна солидарность остальной Испании и необходимо, чтобы государство выполняло свои обязанности. Но мы верим, что так и будет», — заявил накануне Вивас.

На этот раз митинг прошёл на площади Конституции. В разные моменты участники скандировали лозунги «Санчес, в отставку!», «Сеута — Испания», «Нелегалов — выслать!», а также размахивали флагами Испании и Сеуты, причём испанских флагов было значительно больше.

При этом делегат центрального правительства в Сеуте Мигель Анхель Перес Триано решил не приходить на акцию. В разных регионах Испании всё громче звучит критика того, что многие считают «оставлением» города центральными властями.

«Сеута — это Испания», — подчеркнул Чандираман, глава индуистской общины Сеуты. «Мы отстаиваем нашу принадлежность к Испании на основе единства, мирного сосуществования и взаимного уважения», — добавил он.

Несмотря на протестный тон митинга, в нём приняли участие профсоюзы, поддерживающие правительство и близкие к нему.

Через полчаса акция переместилась к зданию представительства центрального правительства на площади Королей, где участники стали выкрикивать оскорбления в адрес Переса Триано. Ещё примерно через час протест завершился без происшествий — в отличие от напряжённых столкновений, которые происходили на прошлой неделе между контрпротестующими и участниками других аналогичных мероприятий.

В субботу глава Сеуты Хуан Хесус Вивас назвал ситуацию в испанском анклаве «неконтролируемой» и запросил у Мадрида дополнительные ресурсы для ускорения возвращения мигрантов. По оценкам местных властей, на тот момент в анклаве оставались от 8 000 до 11 000 человек из числа прорвавшихся в город 30 июля.

Источник: Euronews

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