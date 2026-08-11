Майкл Джексон снова покоряет мир: как наши дети открывают для себя короля поп-музыки - ВИДЕО

Семнадцать лет прошло с момента смерти Майкла Джексона, однако в 2026 году складывается впечатление, что история его мировой популярности не закончилась и переживает новый виток.

Певец, который еще при жизни превратился в одну из самых узнаваемых фигур мировой поп-культуры, сегодня снова оказывается в центре массового внимания. Его песни возвращаются в чарты, старые клипы набирают новую аудиторию, имя артиста вновь постоянно появляется в социальных сетях, а концерты и выступления Майкла Джексона пересматривают люди, которые никогда не могли увидеть его на сцене.

Но главное отличие нынешней волны интереса от предыдущих заключается в возрасте тех, кто ее формирует, ведь Майкла Джексона заново открывает поколение, для которого он не был частью детства, семейной музыкальной коллекции или телевизионных трансляций. Многие нынешние поклонники артиста родились уже после 2009 года и никогда не застали его живым. Для них Джексон является не воспоминанием о собственной эпохе, а совершенно новое музыкальное открытие.

А особенно заметно это среди детей и подростков. Так, в социальных сетях в последние месяцы все чаще появляются публикации родителей, которые снимают реакцию своих детей на песни, клипы и выступления Джексона, повторяют его танцевальные движения, учат песни, смотрят старые концерты и буквально увлекаются артистом так, как когда-то увлекались их родители и старшие братья и сестры. Стоит отметить, что для части этих детей знакомство с Джексоном началось именно с недавно вышедшего фильма «Майкл».

Кроме того, небольшой опрос, проведенный 1news.az среди родителей, также показывает, многие из опрошенных заметили, что их дети начали интересоваться Майклом Джексоном сравнительно недавно, а у значительной части знакомство с его творчеством или новый всплеск интереса к нему произошли после выхода биографического фильма.

В 2026 году одним из главных поводов для нового интереса стал биографический фильм «Майкл». Мировая премьера картины состоялась 22 апреля, а главную роль в ней исполнил Джаафар Джексон, племянник певца. Еще до выхода фильма интерес к нему оказался настолько высоким, что трейлер собрал более 116 миллионов просмотров за первые 24 часа. Этот показатель оказался выше, чем у трейлеров ряда других громких музыкальных биографических картин, включая «Taylor Swift: The Eras Tour», «Богемскую рапсодию» и «A Complete Unknown».

После премьеры интерес только усилился, а фильм продемонстрировал рекордный старт среди музыкальных байопиков. По имеющимся данным, за первые выходные картина собрала 217 миллионов долларов в мировом прокате. При этом актуальные отраслевые данные фиксировали 97 миллионов долларов в США и Канаде и 120 миллионов долларов на международных рынках к 26 апреля, то есть 217 миллионов долларов мировых сборов на тот момент. Фильм также установил рекорд по стартовым сборам среди биографических картин о музыкантах.

До него крупнейший старт среди музыкальных байопиков принадлежал «Богемской рапсодии», рассказывающей историю Фредди Меркьюри. Картина с Рами Малеком в главной роли в 2018 году собрала за первые выходные 124 миллиона долларов. Таким образом, интерес к истории Джексона оказался значительно выше показателя, который несколько лет считался рекордным для музыкального биографического кино

Более того, «Майкл» оказался успешнее и в более широкой категории. Среди биографических фильмов, не ограниченных историями музыкантов, прежний рекорд принадлежал «Оппенгеймеру» Кристофера Нолана, картине о физике Роберте Оппенгеймере, создателе атомной бомбы. В 2023 году фильм собрал 180 миллионов долларов за первые выходные. «Майкл» превысил и этот показатель в приведенной мировой оценке.

Однако кассовые сборы сами по себе еще не объясняют, почему вокруг Джексона снова возникает ощущение настоящей массовой истерии. Гораздо интереснее посмотреть на то, кто именно сегодня возвращает его музыку в повседневную жизнь

Поколение Z не воспринимает Джексона исключительно как легенду прошлого. Для них он может быть таким же новым открытием, как артист, выпустивший музыку несколько лет назад. Ребенок, который сегодня впервые смотрит выступление Джексона, не знает, что «Billie Jean» появилась в 1980-х.

Именно поэтому старые выступления Джексона неожиданно хорошо работают на молодую аудиторию. Его сценический образ не требует специального исторического контекста. Лунная походка не нуждается в объяснении, «Billie Jean» не становится менее эффектной из-за года выпуска. «Beat It», «Human Nature», «Rock with You» и другие композиции продолжают существовать самостоятельно, вне своего первоначального времени.

Более того, для современного ребенка отсутствие у Джексона социальных сетей, возможно, делает его еще более необычным. Он представляет собой тип мировой суперзвезды, который сегодня почти невозможно воспроизвести в прежнем виде.

То есть, Майкл Джексон достиг глобальной известности в эпоху, когда артист не мог ежедневно появляться в ленте подписчиков, напрямую общаться с аудиторией или становиться популярным благодаря одному вирусному ролику. Его карьера строилась на музыке, телевидении, радиостанциях, музыкальных клипах, концертных выступлениях и невероятно масштабных рекламных кампаниях. Чтобы стать мировой звездой, нужно было добиться того, чтобы о тебе говорили практически все.

И Майклу Джексону это удалось.

Для нынешнего поколения, выросшего в среде социальных сетей, его масштаб может выглядеть почти невероятным. Это был артист, который мог одновременно быть известен детям в США, подросткам в Европе, взрослым в Азии и зрителям в странах, где американская поп-культура только начинала приобретать влияние. Он превратился не просто в популярного певца, а в глобальный культурный символ.

Поэтому современная аудитория может смотреть на него практически как на исторического персонажа.

В этом и заключается парадокс его нынешнего возвращения. Майкл Джексон одновременно является артистом прошлого и новым открытием. Для человека старшего поколения он может быть воспоминанием о конкретном десятилетии. Для миллениала будет частью детства. Для поколения Z станет легендой, которую предстоит открыть самостоятельно. А для ребенка, который впервые видит его выступление сегодня, он вообще может оказаться просто невероятно талантливым исполнителем без приставки «легендарный».

В июне 2026 года песня «Chicago» дебютировала на 30-й позиции Billboard Hot 100. Это стало историческим событием, ведь Майкл Джексон оказался первым артистом, чья новая запись появилась в этом чарте в шести разных десятилетиях - с 1970-х по 2020-е годы. Billboard отдельно зафиксировал это достижение.

Особенно символично, что «Chicago» была выпущена на посмертном альбоме Xscape в 2014 году. Однако спустя годы она получила новую жизнь и смогла попасть в главный американский песенный чарт уже в совершенно другой культурной эпохе.

Таким образом, нынешняя популярность Джексона не ограничивается воспоминаниями о его величайших хитах. Его каталог продолжает находить новую аудиторию и спустя десятилетия после создания.

За карьеру Майкл Джексон продал сотни миллионов записей. Часто приводимая оценка превышает 400 миллионов проданных пластинок, а его альбом «Thriller», выпущенный в 1982 году, остается одним из наиболее продаваемых альбомов в истории мировой музыки, а оценки его мировых продаж достигают десятков миллионов копий. В некоторых источниках приводится показатель около 70 миллионов проданных экземпляров, тогда как более высокие оценки, включая цифру свыше 100 миллионов, также неоднократно фигурировали в публичных заявлениях и публикациях.

И так артист, умерший в 2009 году, снова оказывается в центре внимания аудитории, которая продолжает расти уже после его смерти.

В этом смысле Майкл Джексон представляет собой редкий случай культурной долговечности.

Причем не только для тех, кто когда-то покупал его пластинки и ждал его выступлений, но и для детей, которые могут родиться через десятилетия после выхода «Thriller» и все равно решить, что хотят научиться лунной походке.

Это, возможно, и есть наиболее точное определение нынешнего феномена - Майкл Джексон буквально вернулся в детство нового поколения.