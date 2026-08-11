«Правозащитники» с гранатой в кармане: Европа открывает двери экстремистам «Движения мусульманского единства»

Европейский континент, привыкший считать себя неприступной крепостью правовых стандартов и демократических свобод, вновь оказывается жертвой собственной наивности и близорукой политики двойных стандартов.

Пока западноевропейские столицы погружены в бесконечные дискуссии о гуманизме, религиозно-тоталитарный режим в Тегеране последовательно и безжалостно расширяет гибридную экспансию. Сегодня под видом «политических эмигрантов», «диссидентов» и «борцов за права человека» в самом сердце Германии обосновываются структуры, чьей целью является разрушение светской государственности, верховенства права и демократического порядка.

Речь идет об активизации так называемого «Движения мусульманского единства» (ДМЕ) — радикальной группировки, которая, потерпев полный крах в своих антигосударственных попытках внутри Азербайджана, переносит оперативную базу на европейскую территорию. Торжественное объявление о запуске «Европейского представительства» ДМЕ в Берлине, сделанное членом этой радикальной структуры, в свое время укрывшимся от правосудия в Германии, стало не просто очередным организационным шагом, а прямым вызовом европейской системе безопасности. Совершенно очевидно, что иранские спецслужбы запустили активную фазу формирования в Европе нового прокси-крыла, полностью воспроизводящего модель ливанской «Хезболлы» и йеменских хуситов.

Радикальное крыло иранской власти на протяжении десятилетий довел до совершенства тактику экспортного экстремизма. Не имея возможности предложить миру устойчивое экономическое развитие или привлекательные гуманитарные ценности, клерикалы сделали ставку на спекуляцию религиозными чувствами, вербовку маргинальных слоев и прямое спонсирование терроризма. Создавая сеть подконтрольных военизированных и политических ячеек по всему Ближнему Востоку, эти лица теперь без зазрения совести переносят данную методику на улицы европейских городов. И тот факт, что европейские институты проявляют удивительную снисходительность к этой угрозе, вызывает глубокую обеспокоенность.

Анатомия гибридного экстремизма: от Нардарана до берлинских улиц

Чтобы понять настоящую природу «Движения мусульманского единства», Западу достаточно взглянуть на документально зафиксированную историю этой структуры в Азербайджане. ДМЕ возникло не как общественное объединение, а как выверенная спецоперация иранских спецслужб, нацеленная на силовое подрывное воздействие. Лидер организации Тале Багирзаде, прошедший идеологическую обработку и специальную подготовку в религиозных центрах Кума с 2005 по 2010 годы, вернулся на родину с четким заданием - сформировать фундаменталистский анклав и подготовить почву для свержения светского строя с последующим установлением «шариатского режима».

В качестве плацдарма был выбран бакинский поселок Нардаран, который на протяжении долгого времени находился под агрессивным идеологическим воздействием иранских эмиссаров. В Иране цинично рассматривали эту территорию как «религиозный кантон» внутри суверенного Азербайджана. Здесь вместо государственных символов вопреки законам водружались черные знамена, открыто пропагандировалось неповиновение официальным властям, а жителям навязывались средневековые догмы. Адепты Багирзаде агрессивно обрабатывали население, ориентируясь на социально уязвимые слои: они препятствовали получению девочками школьного образования и продвигали ранние браки.

Одновременно в этой среде расцветала наркомания, ведь тяжелозависимые и погруженные в религиозный фанатизм люди представляют собой идеальный инструмент в руках кураторов из «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР).

«Сделав знамя Имама Хусейна своим флагом, мы разорим Азербайджан... Полицейские участки будут сожжены, и мы будем беспощадны к полицейским...» - подобными средневековыми фетвами и открытыми призывами к расправам над госслужащими пестрели ресурсы ДМЕ накануне трагических событий 2015 года.

Кровавая развязка Нардаранского авантюризма наступила 26 ноября 2015 года, когда члены ДМЕ оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В результате спецоперации по нейтрализации террористического ядра погибли двое полицейских - Исмаил Тагиев и Вугар Насибов. Багирзаде и его подельники были арестованы и осуждены за подготовку государственного переворота, организацию массовых беспорядков, создание незаконных вооруженных формирований и терроризм.

Однако иранская машина агрессии не остановилась. Когда нардаранский план рухнул, Тегеран в конце 2015 года сформировал новую боевую группировку «Хусейниюн». Эта структура приняла эстафету террора. Именно участники этой сети в 2018 году совершили покушение на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева, за которым последовала попытка спровоцировать массовые кровавые беспорядки в городе.

После повторного провала силового сценария иранские кураторы приняли решение о реорганизации и передислокации остатков сети. Члены ДМЕ массово ринулись в Европу, выбрав главным укрытием Германию. Перейдя границы, они моментально сменили радикальную риторику на политкорректный лексикон, объявив себя «жертвами режима», «демократическими активистами» и «защитниками прав человека». Но за этим внешним камуфляжем скрывается все та же экстремистская идеология, управляемая из камер азербайджанских тюрем и кабинетов иранских спецслужб.

Информационная война и асимметричный ответ: почему Баку не допустит рупоров клерикализма

Деструктивная деятельность иранского режима не ограничивается вербовкой боевиков и формированием политических прокси. Важнейшим инструментом Тегерана в гибридной войне против Азербайджана на протяжении многих лет остается массированная информационная агрессия. Не способный смириться с самостоятельной, независимой и уверенной внешней политикой Баку, иранские клерикалы используют подконтрольные медиаресурсы для систематической дискредитации азербайджанской государственности, разжигания конфессиональной розни и прямой подрывной пропаганды.

Совсем недавно Азербайджан продемонстрировал непреклонную решимость в защите своих суверенных интересов. Это стало прямым ответом на агрессивные действия Министерства разведки Ирана, внесшего государственный телеканал AzTV и ряд других отечественных СМИ в список так называемых «вражеских медиаструктур» и открыто угрожавшего их сотрудникам уголовным преследованием».

Баку задействовал жесткий принцип взаимности. Деятельность иранских государственных и проиранских медиаресурсов - телеканала «Səhər» (Сахар) и новостного агентства «Mehr» (Мехр), а также их представителей на территории Азербайджана была официально признана незаконной. Данные структуры систематически вели пропаганду против национальных интересов, конституционного строя и суверенитета нашей страны.

Этот шаг Баку стал четким сигналом клерикальным силам: любые попытки информационного давления, шантажа и внедрения идеологической отравы на азербайджанскую территорию будут встречаться бескомпромиссным и законным отпором. Азербайджан - толерантное, светское и поликультурное государство, где защита национально-нравственных ценностей является приоритетом государственной политики. Попытки иранских мулл превратить азербайджанское общество в арену для своих средневековых экспериментов обречены на абсолютный крах.

На этом фоне особый резонанс приобретают и недавние разоблачения в британской прессе. Сообщения о задержании гражданина Великобритании азербайджанского происхождения, обвиняемого в шпионаже и передаче спецслужбам КСИР секретных данных о британских военных объектах на Кипре, наглядно демонстрируют глобальный охват иранской шпионско-террористической сети. В Иране без колебаний используют своих агентов влияния, сформированных из радикализованных элементов, для нанесения ударов по объектам западной инфраструктуры. Игнорировать этот факт – значит, сознательно идти на потворство агрессору.

Политическая слепота Европы: как Запад собственными руками выращивает угрозу

Поведение европейских политических институтов в отношении проиранских радикальных группировок давно вышло за рамки обычного политического прагматизма и превратилось в опасную, преступную попустительскую практику. Европейские столицы, десятилетиями кичащиеся своей системой сдержек, противовесов и мониторингом угроз, демонстрируют поразительную беспомощность и наивность перед лицом гибридной экспансии из ИРИ.

Пытаясь играть в «высокие стандарты демократии», Запад добровольно превращается в безопасную гавань для структур, чья единственная цель - разрушение европейского правопорядка и светских устоев. Двойные стандарты европейской бюрократии здесь проявляются во всей своей неприглядной полноте. Пока на официальном уровне из Брюсселя звучат громкие заявления о необходимости сдерживания авантюр иранского режима, на деле европейские страны предоставляют убежище и социальные гарантии прямому инструментарию этого самого режима. Под видом «политических диссидентов» и «правозащитников» в самом центре Европы легализуются лица с устойчивым криминальным и экстремистским бэкграундом, прошедшие идеологическую и боевую обкатку в иранских религиозных центрах.

Европа совершает роковую ошибку, полагая, что подветренные ветры религиозного фанатизма обойдут ее стороной. Предоставляя платформу и легальный статус проиранским радикалам, европейские политики надеются обрести очередной рычаг воздействия и инструмент политического давления на независимый Баку. Однако попытки использовать экстремистов в своих геополитических играх - это всегда хождение по лезвию ножа. Заигрывая с ячейками, подконтрольными иранским радикалам, Запад взращивает внутри собственного дома «пятую колонну», готовую по первому сигналу иранских кураторов перейти от слова к делу.

История не раз доказывала: радикализм невозможно умиротворить пособиями, вид на жительство не меняет убеждений фанатиков, а статус «политического эмигранта» служит лишь удобной ширмой для подготовки подрывной работы. Иранские прокси-сети не становятся сторонниками европейских ценностей - они лишь адаптируются к местному законодательству, копят ресурсы и выжидают подходящего момента.

Баку совершенно обоснованно указывает европейским столицам на недопустимость подобного попустительства. Предоставление площадок для деятельности экстремистских структур, подобных «Движению мусульманского единства» под предлогом защиты прав человека — это не гуманизм, а проявление опасной близорукости. Если Европа не откажется от политики двойных стандартов и не ликвидирует подрывные сети в самом зародыше, последствия этой беспечности придется пожинать уже на улицах европейских городов.

Лейла Гасанова