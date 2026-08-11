 В Азербайджане приостановят работу не соответствующих нормам пунктов убоя животных - ФОТО | 1news.az | Новости
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Общество

В Азербайджане приостановят работу не соответствующих нормам пунктов убоя животных - ФОТО

Феликс Вишневецкий14:00 - 11 / 08 / 2026
В Азербайджане приостановят работу не соответствующих нормам пунктов убоя животных - ФОТО

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) провело очередной масштабный мониторинг и оценку деятельности пунктов убоя животных, функционирующих на территории страны.

В настоящее время в стране из 98 пунктов убоя животных 84 осуществляют активную деятельность, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

По итогам проведённых проверок санитарно-гигиеническое и санитарно-техническое состояние 27 из 84 действующих пунктов убоя было признано удовлетворительным. В 47 пунктах состояние оценено как частично удовлетворительное, а в 10 - как полностью неудовлетворительное.

В ходе мониторинга предпринимателям, допустившим нарушения ветеринарно-санитарных и санитарно-гигиенических норм, выданы обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных недостатков в кратчайшие сроки.

AQTA предупреждает, что деятельность пунктов убоя, которые в установленный срок не приведут свои предприятия в соответствие с техническими и санитарными нормами, а также продолжат нарушать требования законодательства, будет приостановлена.

Отмечается, что соответствие пунктов убоя животных современным стандартам имеет стратегическое значение для создания системы идентификации и отслеживания животных в соответствии с Государственной программой развития сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в АР на 2026–2030 годы, утверждённой распоряжением Президента АР, а также для выполнения задач, предусмотренных распоряжением Президента АР №199 от 11 июня 2018 года «О регулировании деятельности по убою животных».

Подчеркивается, что наличие современных пунктов убоя является одним из ключевых условий для забоя идентифицированных животных, происхождение и ветеринарная история которых известны. В то же время убой неидентифицированных животных за пределами пунктов убоя создаёт серьёзный риск для здоровья населения. В связи с этим функционирование пунктов убоя, соответствующих установленным стандартам, является наиболее эффективным инструментом как для успешного внедрения системы идентификации и отслеживания животных, так и для предотвращения незаконного убоя животных в стране.

Результаты мониторинга показывают, что в настоящее время в 33 районах и городах республики пункты убоя животных либо отсутствуют, либо не функционируют.

Отсутствие инфраструктуры для убоя препятствует полноценному внедрению механизма идентификации животных в этих территориях и повышает риск незаконного убоя. В связи с этим создание современных пунктов убоя в данных районах имеет важное значение для обеспечения населения безопасной мясной продукцией и полного устранения незаконного убоя животных.

AQTA призывает действующих предпринимателей, а также тех, кто планирует начать деятельность, создать в указанных ниже районах современные пункты убоя животных, соответствующие санитарным нормам. Агентство готово оказать предпринимателям необходимую методическую, организационную и техническую поддержку в этом направлении.

«Контрольные мероприятия по обеспечению населения безопасным мясом и мясной продукцией продолжаются. В случае выявления фактов незаконного убоя или нарушения санитарных правил граждан просят сообщать об этом по номеру 1003.

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