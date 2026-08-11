Более 25 кг марихуаны пытались провезти через Азербайджан под видом перца - ФОТО - ВИДЕО

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и мер таможенного контроля, проведённых сотрудниками Астаринского таможенного управления, очередная крупная партия наркотического средства — высушенной марихуаны — была обнаружена и изъята из незаконного оборота.

На таможенном посту «Астара» транспортное средство, перевозившее груз «перец» из Ирана в РФ транзитом через территорию Азербайджана, было подвергнуто тщательной проверке с применением стационарной рентгеновской установки и служебной собаки кинологической службы, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В ходе проверки в нижней части ящиков с перцем были обнаружены 55 упаковок прямоугольной формы, замаскированных под груз и скрытых от таможенного контроля. В них находилось наркотическое средство — высушенная марихуана — общим чистым весом 25 килограммов 75 граммов.

По факту проводится расследование.