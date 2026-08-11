Либо определяйтесь, либо новые санкции: Москва дала Пашиняну время на раздумья

Официальная Москва дала Николу Пашиняну около месяца: либо определитесь с выбором между ЕС и ЕАЭС, либо мы начинаем второй, более жестокий этап санкций.

Об этом пишет армянская газета «Грапарак», ссылаясь на собственные источники во власти.

«Что именно имеется в виду и чего ожидать помимо экономических санкций и ограничений на экспорт, наши источники не знают, они лишь привели несколько отрывочных примеров, о которых говорили с ужасом. Первый – вопрос армянских трудовых мигрантов, который Путин собирается решить жестко и депортировать их из своей страны. Наш источник в «ГД» описал, что будет, если 500000 наших соотечественников вернутся из России в Армению и останутся без работы – можно представить состояние и их самих, и страны.

Второе – закрытие воздушного пространства. То есть прекращение рейсов в Армению, что приведет к спаду туризма, резкому подорожанию авиабилетов, не говоря уже о технических проблемах. Затем могут перейти к газу и другим вопросам», – отмечает издание.

Как заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, Армении до декабря текущего года необходимо провести общенациональный референдум о вступлении в Европейский союз или сохранении членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Он объяснил эти сроки тем, что в декабре состоится встреча глав государств — членов ЕАЭС, где предстоит решить, как дальше выстраивать отношения с Ереваном.

«Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, лидеры примут этот факт во внимание при определении соответствующих дальнейших совместных шагов», — отметил он.

Галузин напомнил, что в совместном заявлении президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая зафиксирована необходимость провести в стране общенациональный референдум. При этом конкретный срок в документе не обозначен.

Он отметил, что этот вопрос вновь поднимут на декабрьском заседании Высшего Евразийского экономического совета. В ходе мероприятия главам государств будет представлен доклад о том, к каким последствиям может привести приостановление действия Договора о ЕАЭС в отношении Армении.