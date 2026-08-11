Детали цепного ДТП в Балакянском районе: Погибла семья, готовившаяся к свадьбе - ФОТО

Стали известны подробности цепной аварии в Балакянском районе, в результате которой погибли четыре человека.

Как сообщает Oxu.Az, водитель автомобиля Hyundai - Марьям Кямиль гызы Хоорсова (1997 г.р.) - работала сотрудником одного из банков в Балакянском районе. Утром она направлялась из села Катех в районный центр.

По имеющимся сведениям, М.Хоорсова приобрела автомобиль всего два месяца назад, и это была ее первая машина. По дороге она увидела на обочине своего односельчанина - Шарифа Сираджеддин оглу Солтанова (1965 г.р.), который ожидал маршрутный автобус. Женщина остановилась, взяла его с собой и продолжила движение в сторону районного центра.

На трассе, пытаясь обогнать грузовой автомобиль, М.Хоорсова выехала на встречную полосу, где столкнулась с двигавшимся навстречу автомобилем Toyota. После этого в столкнувшиеся автомобили врезался автомобиль Kia.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Hyundai М.Хоорсова, а также пассажиры Toyota - Пярвана Захид гызы Мамедова (1974 г.р.) и Рашад Яшар оглу Муталлибов (1999 г.р.) - погибли на месте.

Водитель Toyota, Яшар Махамарасул оглу Муталлибов (1975 г.р.), и пассажир Hyundai Ш.Солтанов получили различные травмы. Я.Муталлибов впоследствии скончался в больнице.

По имеющимся сведениям, погибшие в Toyota Я.Муталлибов и П.Мамедова были супругами, а Р.Муталлибов - их сыном. Семья направлялась из Балакянского района в Геранбойский район, чтобы передать родственникам приглашение на свадьбу.

Как стало известно, свадьба Р.Муталлибова должна была состояться 28 августа.