Самолет Air India попал в сильную турбулентность: пострадали пассажиры и члены экипажа

Самолет индийской авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Пхукета в Нью-Дели 4 августа, столкнулся с сильной турбулентностью, из-за которой воздушное судно резко потеряло высоту.

В результате происшествия травмы получили 17 человек, среди них 13 пассажиров и четыре члена экипажа. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, пятеро пассажиров уже выписаны.

В авиакомпании сообщили, что самолет после инцидента продолжил полет и благополучно приземлился в аэропорту Дели. Все пассажиры и члены экипажа смогли самостоятельно покинуть борт. Самолет получил повреждения.