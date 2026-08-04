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Арестован турецкий ведущий Тахир Сарыкая

First News Media23:20 - 04 / 08 / 2026
Арестован турецкий ведущий Тахир Сарыкая

В Турции арестован ведущий телеканала Beyaz TV Тахир Сарыкая. Решение о заключении под стражу принято в рамках расследования, которое ведет Генеральная прокуратура Стамбула по делу журналиста Джема Кючюка.

Как сообщают турецкие СМИ, по данным следствия, на банковских счетах Сарыкая были выявлены крупные денежные поступления неизвестного происхождения. Также установлено, что часть этих средств переводилась на криптовалютные счета. Именно эти финансовые операции стали основанием для задержания телеведущего.

Расследование связано с делом журналиста Джема Кючюка, который ранее был арестован по обвинениям в публичном распространении вводящей в заблуждение информации и шантаже. По версии следствия, между Кючюком и Сарыкая было проведено 27 денежных операций на общую сумму около 537,8 тыс. турецких лир. Кроме того, в материалах дела содержатся утверждения анонимного свидетеля о том, что Сарыкая мог участвовать в финансовых расчетах Кючюка.

Сам Джем Кючюк отверг все обвинения. Он заявил, что переводы между ним и Сарыкая были связаны с личными долгами, организационными расходами и оплатой рекламных и PR-услуг, а не с противоправной деятельностью.

В отношении Тахира Сарыкая продолжаются следственные действия. Ранее Diken сообщал, что ведущий был задержан в рамках этого же расследования, однако на тот момент официальные обвинения в его адрес не раскрывались.

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