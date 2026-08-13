Всемирная федерация борьбы отметила юбилейный лагерь в Баку - ФОТО

3–8 августа в Баку прошёл 10-летний юбилейный лагерь «More Than Medals».

Всемирная федерация борьбы (UWW) подготовила материал, посвящённый этому мероприятию. На юбилейном лагере, организованном Департаментом развития UWW, собралось рекордное количество участников — 95 человек, в том числе 74 спортсмена и 21 тренер из 21 страны. Это стало самым большим показателем посещаемости за всю историю лагеря «More Than Medals». Программа, посвящённая 10-летию проекта, была реализована по инициативе президента UWW Ненада Лаловича.

Основная цель проекта — поддержка молодых борцов не только на ковре, но и в личностном развитии, укрепление у них чувства принадлежности, уверенности в себе и дружеских отношений. В соответствии с философией лагеря для участников была подготовлена насыщенная и разнообразная программа. В рамках тренировок проводились технические занятия по борьбе, развлекательные игры, занятия по физической подготовке и силовые тренировки, пляжная борьба, образовательные мероприятия по антидопинговой тематике, а также программы, посвящённые изменению климата и окружающей среде.

Кроме того, лагерь создал условия для общения участников друг с другом, обмена опытом и установления дружеских отношений. 10-летний юбилей лагеря завершился традиционным азербайджанским застольем и развлекательной программой, которые позволили ещё больше укрепить дружеские связи, сформировавшиеся в течение недели.