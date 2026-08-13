Пашинян анонсировал экспортные поставки из Армении в Азербайджан

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян заявил, что в ближайшем будущем будет и экспорт из Армении в Азербайджан.

По сообщению Арменпресс, премьер-министр заявил об этом на брифинге с журналистами после заседания правительства РА, отвечая на вопрос о возможности в ближайшее время экспорта каких-то товаров из Армении в Азербайджан, поскольку в настоящее время в основном Азербайджан экспортирует в Армению, а экспорта из Армении в Азербайджан нет.

«Существует повестка взаимной торговли товарами с Азербайджаном, и в ближайшем будущем будет осуществляться также экспорт из Армении в Азербайджан», — сказал премьер-министр Никол Пашинян, не уточняя, о каких товарах идет речь.

Напомним, что в январе 2026 года премьер-министр РА Никол Пашинян объявил, что Армения и Азербайджан обменялись списком потенциальных товаров для торговли. В этот период Азербайджан в основном экспортировал в Армению бензин и дизельное топливо.