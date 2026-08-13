 У противников Инфантино не осталось главного кандидата: Аль-Хелаифи отказался баллотироваться | 1news.az | Новости
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У противников Инфантино не осталось главного кандидата: Аль-Хелаифи отказался баллотироваться

First News Media15:23 - Сегодня
У противников Инфантино не осталось главного кандидата: Аль-Хелаифи отказался баллотироваться

Президент «Пари Сен-Жермен», которого европейские функционеры видели единым кандидатом против главы ФИФА, публично снял свою кандидатуру

Президент «Пари Сен-Жермен» Насер аль-Хелаифи заявил, что не намерен баллотироваться на пост президента ФИФА. Вопрос ему задали в среду вечером в Зальцбурге, сразу после победы парижан над «Астон Виллой» со счётом 2:1 в матче за Суперкубок УЕФА.

«Я президент ПСЖ и счастлив им оставаться», — ответил катарский функционер в интервью L’Équipe, не став развивать тему.

Это первое публичное высказывание самого Аль-Хелаифи по этому поводу. Две недели назад официальный представитель катарца уже опровергал сообщения британских изданий Politico и The Telegraph, называвших его кандидатом при поддержке УЕФА: «У господина Аль-Хелаифи нет ни амбиций, ни намерения, ни интереса к этой должности в ФИФА, как и ко всему этому медийному шуму. Напротив, он продолжит поддерживать, мудро и конструктивно, все мировые и европейские футбольные институты».

Почему это важно

Как сообщал 1news.az, для смещения Джанни Инфантино его противникам нужны три вещи: письменные обращения от 43 ассоциаций для созыва внеочередного Конгресса, 106 голосов из 211 для победы на выборах и собственный кандидат. Ни одного из трёх условий пока нет.

Аль-Хелаифи считался наиболее вероятным решением третьей задачи. По сообщениям Politico, европейские функционеры рассматривали его как фигуру, способную объединить оппозицию: он возглавляет организацию European Football Clubs, выступившую против проекта FIFA Forward Enterprise, руководит медиахолдингом beIN Media Group и входит в исполком УЕФА и Совет ФИФА.

Его отказ сужает круг возможных претендентов. Среди остающихся имён называют президента КОНКАКАФ Виктора Монтальяни, главу Азиатской конфедерации шейха Салмана бин Ибрагима Аль Халифу и президента Федерации футбола Норвегии Лисе Клавенесс, которая на прошлой неделе потребовала немедленной отставки Инфантино.

Кандидатуры выдвигаются до 18 ноября — на поиск альтернативы остаётся три месяца.

Встреча с Чеферином

Перед матчем Аль-Хелаифи провёл встречу с президентом УЕФА Александером Чеферином, а затем сидел рядом с ним на трибуне. По сообщениям СМИ, обсуждались в том числе положение внутри ФИФА и клубный чемпионат мира 2029 года.

Сам матч в Зальцбурге стал ещё одной демонстрацией разлада между двумя организациями. Судить его УЕФА поручил сомалийскому арбитру Омару Артану — тому самому, которого США не допустили к обслуживанию матчей чемпионата мира за считанные дни до старта турнира, сославшись на связи с террористическими организациями, но не предоставив доказательств. Артан был признан лучшим арбитром Африки минувшего сезона, и решение УЕФА в футбольном сообществе восприняли как жест в адрес ФИФА.

«Пари Сен-Жермен» выиграл Суперкубок благодаря голам Хвичи Кварацхелии и Дезире Дуэ, у «Астон Виллы» отличился Брайан Маджо. Парижане стали второй командой современной эпохи, защитившей этот трофей, после мадридского «Реала» в 2016 и 2017 годах.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана свою позицию по ситуации в ФИФА публично не обозначала.

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