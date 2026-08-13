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США потеряли около четверти беспилотников в войне с Ираном

First News Media21:20 - 13 / 08 / 2026
США потеряли около четверти беспилотников в войне с Ираном

Американские вооружённые силы потеряли около 25% беспилотников MQ-9 Reaper в ходе войны с Ираном. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, было уничтожено 45 беспилотников, стоимость каждого из которых оценивается примерно в $50 млн. Таким образом, общие потенциальные расходы американских налогоплательщиков из-за потери этих аппаратов превышают $1,3 млрд.

Отмечается, что MQ-9 Reaper оказались уязвимыми для иранских средств противовоздушной обороны, особенно в районе Ормузского пролива. Эти беспилотники используются для разведки и нанесения точечных ударов, при этом они летают относительно медленно и на небольшой высоте.

На фоне понесённых потерь Пентагон постепенно отказывается от MQ-9 Reaper. В дальнейшем американские военные планируют заменить их более дешёвыми ударно-разведывательными беспилотниками, способными действовать группами и наносить удары роем.

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