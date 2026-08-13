На границе Азербайджана задержан гражданин Ирана, пытавшийся ввезти наркотики

Задержан человек, пытавшийся ввезти наркотики на территорию страны.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), продолжаются успешные меры по обеспечению надежной охраны государственной границы, а также по борьбе с контрабандой, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, передает 1news.az.

В результате оперативно-войсковых мероприятий, проведенных на служебной территории пограничного отряда «Горадиз» Пограничных войск ГПС, при попытке контрабандного ввоза на территорию Азербайджанской Республики 7 килограммов 490 граммов наркотического средства (марихуаны) и 1 810 таблеток психотропного препарата «Метадон М-40» был задержан гражданин Исламской Республики Иран - Агапур Гусейн Новруз (1975 года рождения).

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.