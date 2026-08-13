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В Лянкяране начался пожар на открытой местности

Фаига Мамедова17:26 - Сегодня
В Лянкяране начался пожар на открытой местности

В Лянкяране начался пожар на открытой местности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, пожар был зафиксирован в дневные часы на территории поселка Нариманабад № 1 Лянкяранского района.

По предварительным данным, огонь охватил плантацию малины и кустарники.

Сильный ветер в этой местности способствовал быстрому распространению огня.

К ликвидации возгорания привлечены силы МЧС.

В настоящее время принимаются меры по локализации пожара и предотвращению распространения огня на жилые дома.

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