Из банковской ячейки Халука Левента вместо золота достали лекарства и витамины - ВИДЕО

В рамках расследования Стамбульской прокуратуры в отношении благотворительной организации Ahbap вскрыли банковскую ячейку, арендованную Халуком Левентом. Вместо золота в ней обнаружили лекарства и витамины.

Согласно материалам расследования, принадлежащие организации 44 млн турецких лир сначала были конвертированы в 1 млн долларов, после чего средства якобы были переведены в физическое золото.

В назначении платежа на сумму 44 млн лир, направленного в обменный пункт, было указано: «Полученная наличными оплата в размере 1 млн долларов для Газы». Согласно материалам дела, 1 млн долларов физически получил Халук Левент.

Музыкант также был уполномочен получить деньги и золото и хранил ключ от банковской ячейки.

6 августа 2026 года ячейку вскрыли в присутствии сотрудников полиции, эксперта-ювелира и представителей временной администрации. Однако, согласно материалам дела, золота внутри обнаружено не было.

Вместо него в ячейке нашли препарат Tylolhot, витамины, две упаковки лекарств и книгу.

В настоящее время следствие устанавливает судьбу 44 млн турецких лир, 1 млн долларов и золота, которые фигурируют в материалах расследования.

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