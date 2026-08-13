Театральные премьеры и легендарные постановки знаменитых режиссеров будут показаны в рамках Baku International Arts Festival

С 28 октября по 8 ноября 2026 года Баку вновь превратится в эпицентр мирового искусства: столица Азербайджана примет Baku International Arts Festival (BIAF). Масштабный мультижанровый фестиваль, проводимый с 2025 года, соберет ключевых представителей актуальной мировой сцены: художников, хореографов, танцовщиков, музыкантов, выдающихся артистов и режиссеров.

Так, театральную программу фестиваля откроют показы знаменитого спектакля Льва Додина «Чайка» по мотивам одноименной пьесы А.П. Чехова. Недавнюю премьеру Малого драматического театра — Театра Европы (Россия, г. Санкт-Петербург), отмеченную престижными премиями «Золотой Софит» и «Золотая Маска», можно будет увидеть 29 и 30 октября на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра. С драматургическим наследием Чехова выдающийся режиссер связан многие годы, и этот спектакль - нетривиальное, глубокое прочтение классики, где в ткань пьесы вплетены чеховские размышления об искусстве и жизни. Поистине великолепен ансамбль артистов, с которыми Додин творит очередную чеховскую вселенную: Игорь Черневич - Тригорин, Елизавета Боярская, создавшая сложный, эффектный и непривычный образ Аркадиной, Сергей Курышев в роли Сорина, Анна Завтур в роли Заречной, Евгений Зайфрид — Треплев, Олег Рязанцев — Медведенко, Полина Севастьянихина — Маша. Метафорическая сценография одного из самых значительных художников современной сцены Александра Боровского — образ сцены-озера и покачивающихся лодок — воплощает чеховскую зыбкость бытия. По словам Льва Додина, его «Чайка» в частности посвящена людям искусства и жизни в искусстве: «Вдруг стало важно, что речь идёт о художниках — о тех, кто особенно остро чувствует жизнь и реагирует на неё по-своему, но каждый раз, я бы сказал, истово. Это в ещё более высокой степени о нас самих, о нашем круге размышлений сегодня, о наших вопросах, нашей ответственности и безответственности».

Сразу после показов «Чайки» на этой же сцене зрители фестиваля смогут увидеть еще одну интерпретацию мировой литературной классики. 1 и 2 ноября знаменитый театр «Гешер» (Израиль, г. Тель-Авив) представит новый спектакль Дмитрия Крымова, одного из самых влиятельных режиссеров своего поколения. Его театр существует по законам воображения и игры — игры опасной, предельно абсурдной, той, за которой всегда стоит жизнь. Постановка «Bloody Mary», впервые показанная в июне 2026 года, — не инсценировка и не иллюстрация знаменитой драмы Шиллера «Мария Стюарт», ставшей импульсом для создания работы. Это новый мир, мир художника, сконструированный из осколков кровавого сюжета, из нашей явной или неявной памяти о нем и сегодняшних реалий, в которых «Мария Стюарт» становится поводом для серьезного разговора. Главные персонажи в исполнении Саши Демидова (Королева Елизавета) и Евгении Додиной (Мария Стюарт) – вымышленные, гротескные, почти цирковые, это люди-символы, которые на наших глазах обретают кровь и плоть. Маска трескается, клоунада оборачивается исповедью, а образ – живым телом. В этом театре смешное всегда соседствует с трагическим, а игра становится формой существования и способом рассказа о нашей такой запутанной жизни.

Не менее интересными будут постановки, представленные на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. Так, 5 и 6 ноября всемирно признанный хореограф Шахар Биньямини, один из ведущих современных хореографов, сотрудничающий с такими всемирно известными труппами, как балет Парижской оперы, балет Ла Скала, Ballet BC, балет Национальной оперы Бордо и многими другими. Бывший участник легендарной труппы Batsheva Dance Company под художественным руководством Охада Нахарина представит вечер, объединяющий две его знаковые работы — «Новая Земля» (New Earth) и «Болеро Х» (Bolero X) в исполнении труппы «Дом танца» (House of Dance Company). «Новая Земля» — это гипнотическое, почти первобытное произведение, в котором ползущие движения танцоров непрерывно сливаются в органические формы и растворяются в них. Премьера этой постановки состоялась в 2025 году на фестивале «Брегенцская весна» (Bregenzer Frühling) в Австрии. «Болеро Х» — это переосмысление Биньямини культового произведения Мориса Равеля «Болеро», одного из самых узнаваемых шедевров в оркестровом репертуаре. Изначально созданная в 2023 году для труппы Ballet BC в Ванкувере, эта работа превратилась в масштабную ансамблевую постановку: в полной версии на сцене одновременно находятся до пятидесяти танцоров. Движимая неудержимым музыкальным крещендо Равеля, хореография исследует напряжение между индивидуальностью и коллективной силой.

Один из главных принципов BIAF этого года — развитие тесного сотрудничества между признанными во всем мире визионерами культуры и искусства с артистами Азербайджана. В рамках этой программы Шахар Биньямини лично отберёт танцоров Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и Бакинской академии хореографии для участия в обеих постановках. Он также проведет мастер-классы и репетиции, напрямую вовлекая этих молодых артистов в выступления в Баку.

Второй мультижанровый фестиваль Baku International Arts Festival (BIAF), проводимый при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана, объединит на лучших площадках Баку более 20 мероприятий разных жанров. Среди них — концерты, балетные и театральные постановки, кинопоказы, встречи с артистами и мастер-классы. Грандиозный праздник искусств объединит артистов и творческие коллективы из Азербайджана, Великобритании, Израиля, Канады, Монако, России, США, Франции и других стран.

Подробная программа BIAF-2026 и билеты на мероприятия будут доступны на официальном сайте фестиваля: http://biaf.az/