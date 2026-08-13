В экосистеме ледника Туфандаг зафиксированы изменения

В соответствии с направлениями деятельности Национальной гидрометеорологической службы регулярно проводятся мониторинговые исследования с целью оценки состояния ледника Туфандаг. Результаты этих исследований имеют важное значение для оценки воздействия изменения климата на горные районы региона, выявления возможных рисков и разработки соответствующих адаптационных мер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе при Министерстве экологии и природных ресурсов, с 5 по 11 августа этого года в рамках совместной экспедиции специалисты Национальной гидрометеорологической службы и Государственной службы контроля за использованием и охраной водных ресурсов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана провели очередные полевые исследования на леднике Туфандаг.

Ледник расположен на северо-восточном склоне Большого Кавказа, в бассейне реки Гусарчай. По результатам проведённого мониторинга можно отметить, что в экосистеме ледника Туфандаг фиксируется ряд изменений. Хотя на отдельных участках наблюдается увеличение толщины поверхности ледника, по сравнению с предыдущими годами отмечено отступление ледникового языка.

Изменения, наблюдаемые на леднике Туфандаг, также соответствуют тенденциям, отражённым во всемирных отчётах Всемирной метеорологической организации о глобальном изменении климата.