Мецаморская угроза или зеленый коридор? Баку предлагает Еревану выход из старой энергозависимости

На сейсмическом разломе, в двадцати с небольшим километрах от Еревана, стоит атомная электростанция, спроектированная полвека назад по нормам Советского Союза. Мецамор - уже давно не только вопрос энергетической безопасности Армении, но и региональный риск, последствия которого в случае серьезной аварии не остановятся на государственной границе.

Стремление сохранить советский энергетический реликт, выработавший свой нормативный ресурс, превращает эту станцию в экологический «часовой механизм» для всего региона. Возникает вполне закономерный вопрос: где заканчивается право государства самостоятельно определять свою энергетическую политику и начинается ответственность перед соседями, когда потенциальные последствия аварии не признают государственных границ?

На этом фоне Баку предлагает решение, выходящее за рамки стандартных политических споров - не бесконечно продлевать жизнь устаревшего реактора, а создать для Армении энергетическую альтернативу, включив ее в региональный зеленый энергетический коридор. Вопрос в том, готов ли Ереван воспользоваться этой возможностью и перейти к современной архитектуре энергетической безопасности или продолжит откладывать решение, продлевая ресурс Мецаморской АЭС.

Рациональный подход

В условиях, когда закрытие Мецамора становится вопрсом безопасности, перед регионом встает вопрос о предотвращении дефицита энергии. Решение этой задачи лежит в плоскости прагматизма. Именно здесь практический смысл приобретает предложение Азербайджана. Речь идет о Зангезурском коридоре.

Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Нахчыване заявил, что обеспечение Зангезурского коридора конкретными проектами имеет более широкое значение: «Естественно, когда мы выдвигали идею и инициативу Зангезурского коридора, в первую очередь подразумевался транспортный сегмент. Но сегодня мы рассматриваем его шире».

«Например, у нас готов проект прокладки линий электропередачи из основной части Азербайджана в Нахчыван через территорию Армении. В освобожденном от оккупации Джебраильском районе построена очень большая подстанция. Основная ее функция – передача электроэнергии. Такие подстанции называют преобразовательными подстанциями. Она была построена не для внутреннего энергоснабжения, а для передачи больших объемов энергии. Она готова. Она была построена специально для Зангезурского электроэнергетического коридора», - заявил глава государства.

Президент отметил, что в результате анализа, проведенного нашими специалистами на территории Армении, были даже определены места, где именно должны быть установлены электрические столбы: «Надеюсь, что армянская сторона также не будет затягивать этот вопрос. Поскольку это в первую очередь может понадобиться им самим, ведь их основным источником энергии на сегодняшний день является атомная электростанция, управление которой к тому же находится не в их руках. Это во-первых. Во-вторых, эта станция устарела и представляет собой источник опасности для всего региона. Азербайджан и Турция неоднократно выражали свою обеспокоенность по этому вопросу на различных международных платформах. Продление срока эксплуатации этой станции не может быть бесконечным процессом, рано или поздно она должна быть закрыта».

«Естественно, если она закроется, Армения полностью погрузится в энергетический кризис. Поэтому, как говорится, наличие дополнительного источника может принести только пользу.

К примеру, сегодня наши энергетические линии соединены с Россией, Ираном и Грузией, а через Грузию - с Турцией. Поэтому энергетический коридор, который протянется через территорию Армении до Нахчывана, затем в Турцию и Европу, также позволит энергетической системе Армении выстоять в случае кризиса. И чем скорее мы это реализуем, тем лучше. Конечно, вам хорошо известно, что за последние пять лет мы установили столбы в снегу в горах Кяльбаджара на высоте 3500 метров. То есть если нам предстоит реализовать этот проект, это займет максимум шесть месяцев.

Но Армения, конечно, должна сделать это сама. Поэтому считаю, что необходимо поскорее внести ясность в этот вопрос. Это будет неотъемлемой частью Зангезурского коридора, TRIPP. Потому что этот проект – это не только железная дорога, автомагистраль. Здесь могут пройти даже оптоволоконный кабель, линии электропередачи, а в будущем, при необходимости, и нефте- и газопроводы. Потому что чем больше альтернатив, тем лучше для всех», - отметил азербайджанский лидер.

Предложение Баку обосновано четкой инженерной и экономической логикой. Говоря о необходимости закрытия устаревшего объекта, Азербайджан одновременно предлагает современную альтернативу. Прокладка линий электропередачи через территорию Армении в рамках TRIPP не только позволит минимизировать риск энергетического шока после закрытия Мецамора, но и интегрирует страну в региональную систему обмена электроэнергией.

Такая взаимосвязанность делает регион менее уязвимым перед дефицитом, авариями и перебоями поставок. Чем больше источников и маршрутов получает энергосистема, тем меньше ее зависимость от одного объекта - тем более от станции, потенциальные риски которой выходят далеко за пределы Армении.

Старая станция и новая реальность

Некоторые в Армении поспешили представить предложение Азербайджана как «попытку вмешательства во внутреннюю энергетическую политику страны» или «стремление заманить ее в энергетическую ловушку».

Однако с учетом того, что вопрос Мецамора давно вышел за рамки исключительно армянской энергетики, поскольку потенциальные последствия серьезной аварии затрагивают безопасность всего региона, предложение Баку – это прагматичный путь к устранению угрозы, которую представляет устаревшая Армянская АЭС.

Азербайджан не выступает против атомной энергетики как таковой. Во многих странах атомная генерация остается частью энергетического баланса, а некоторые государства, рассматривают ее как один из инструментов долгосрочного обеспечения энергобезопасности. Желает Армения строить новую атомную станцию - с Россией, США или любым другим партнером - это ее суверенное решение.

Проблема заключается в другом. Насколько разумно продолжать жизнь старой станции, ресурс которой изначально не был рассчитан на бесконечную эксплуатацию, когда одновременно появляются реальные возможности создать новые энергетические связи и диверсифицировать поставки?

Именно в этом контексте предложение Баку о прохождении энергетического коридора через территорию Армении приобретает логический смысл.

Мецаморская АЭС обеспечивает около трети производства электроэнергии в Армении. Это объясняет, почему вопрос ее закрытия для Еревана связан с риском энергетического дефицита и безопасности. Но одновременно именно эта зависимость показывает главный просчет прежней энергетической политики - проблема будущего Мецамора годами откладывалась, а полноценная альтернатива не создавалась в необходимых масштабах.

Когда срок первоначальной эксплуатации подошел к концу, станцию не закрыли. Вместо этого ее жизненный цикл начали продлевать: по последним договоренностям с «Росатомом» - до 2036 года. То есть речь идет о продолжении зависимости от объекта советского поколения еще на десятилетие.

И здесь возникает принципиальный вопрос: почему энергетические вызовы должны решаться продлением ресурса Мецамора? Если старая станция становится все более проблемным активом, рациональная энергетическая политика должна заключаться не в поиске очередной даты, до которой ее можно вновь и вновь искусственно продлевать, а в создании системы, которая позволит безболезненно отказаться от нее.

Именно такой подход и предлагает Баку. Речь идет не просто о политической инициативе, а о конкретном проекте, призванном технологически встроить Армению в новую региональную энергетическую архитектуру.

Признание очевидного

Армянская сторона и сама признает, что ее энергетическая стратегия должна меняться. Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости достижения 100%-ой энергетической независимости и сделал акцент на солнечной генерации и накопителях энергии. Причина очевидна: энергетический спрос меняется. Развитие промышленности, цифровой инфраструктуры и особенно дата-центров, связанных с искусственным интеллектом, может значительно увеличить потребление электроэнергии.

«Если до недавнего времени мы говорили о том, что у Армении избыток электроэнергии, то теперь следует говорить о том, что у Армении может быть спрос на электроэнергию, потому что, как вы видите, фабрики ИИ развиваются быстрыми темпами и потребляют электроэнергию в объемах, превосходящих наше воображение. Конечно, на данный момент, естественно, ничего не изменилось в нашей общей ситуации, но планы инвесторов, в частности, по строительству новых фабрик ИИ в Армении заставляют нас вновь пересмотреть наши энергетические стратегии, чтобы иметь возможности, соответствующие этим новым условиям и ожиданиям», - процитировали Пашиняна армянские издания.

Это важное признание. Оно означает, что Армении в любом случае придется искать дополнительные источники энергии. Поэтому вопрос энергоснабжения необходимо ставить иначе: как создать такую энергосистему, в которой закрытие Мецамора не станет кризисом? Ответ - в развитии новых генерирующих мощностей, накопителей энергии и трансграничных энергетических связей.

Пашинян и сам говорит, что Армения не собирается оставаться вне международной торговли электроэнергией: «Как? Путем развития солнечных электростанций и накопительных установок в Армении. Армения более чем богата солнечными ресурсами. Но это не значит, что мы останемся вне международной торговли электроэнергией. Иногда мы можем экспортировать, иногда импортировать, в том числе с Азербайджаном у нас может быть партнерство и сотрудничество, в том числе в плане экспорта и импорта электроэнергии, как и со всеми другими странами — с Турцией, с Ираном, с Грузией и так далее».

Это уже не просто рассуждение о возможном будущем. Премьер-министр Армении прямо допускает энергетическое партнерство с Азербайджаном - причем как в сфере экспорта, так и импорта электроэнергии.

«У Армении с Азербайджаном может быть партнерство, в том числе по линии экспорта и импорта электроэнергии», - заявил Пашинян. По его словам, этому предшествовали контакты на техническом уровне: азербайджанские специалисты посещали Армению в сентябре 2025 года и январе 2026 года. Пашинян подтвердил, что в ходе этих визитов обсуждались линии электропередачи, железнодорожное сообщение, трубопроводы и другие инфраструктурные направления.

Таким образом, сама позиция Еревана открывает пространство для предложения Баку. Армения говорит о солнечной энергетике, накопителях, необходимости обеспечить растущий спрос и международной торговле электроэнергией. Азербайджан предлагает инфраструктуру, которая может соединить армянскую энергосистему с более широкой региональной сетью.

Эти концепции вполне могут дополнять друг друга. Для Армении трансграничные энергетические связи означают дополнительные возможности для импорта электроэнергии в периоды дефицита, экспорта при избытке генерации и - главное, в перспективе – отказ от зависимости от Мецаморской АЭС.

Таким образом, речь идет о предложении дополнительных возможностей для армянской энергосистемы, своего рода страховочной системы для нее самой, а не о «попытке вмешательства» в энергетическую политику государства. Впрочем, в случае Мецамора есть принципиальное обстоятельство - потенциальный риск объекта подобного масштаба не ограничивается лишь армянской территорией. Именно поэтому Азербайджан и Турция неоднократно поднимали вопрос безопасности станции на международных площадках. И не только они - вопрос безопасности Мецамора обсуждается международными организациями уже не одно десятилетие.

Еще в 2001 году, вступая в Совет Европы, Армения взяла на себя обязательства, связанные с закрытием станции. В 2014 году Евросоюз характеризовал Мецамор как потенциальную угрозу для региона и выражал готовность выделить значительные средства на программу его закрытия. Европейская позиция исходила из необходимости постепенно вывести станцию из эксплуатации и одновременно диверсифицировать энергетическую систему Армении. Смысл европейского подхода был достаточно прост: невозможно бесконечно продлевать жизнь старого ядерного объекта и одновременно называть это долгосрочной энергетической стратегией.

Именно здесь возникает один из наиболее неудобных вопросов к нынешней политике Еревана. За годы, прошедшие после первых международных предупреждений, у Армении было достаточно времени, чтобы создать полноценную систему замещения. Та же солнечная энергетика, накопители, гидроэнергетика, новые межгосударственные линии, расширение торговли электроэнергией - все это могло бы стать частью такого решения. Но пока вместо такого перехода происходит очередное продление эксплуатации Мецамора.

В декабре 2023 года было принято решение о повторном продлении срока до 2036 года. Формально это дает Армении еще десять лет. Однако острота вопроса не исчезает - станет ли 2036 год действительно конечной датой или через несколько лет появится очередное «обоснование» для нового продления?

Именно эта неопределенность является одной из главных проблем.

Ядерная энергетика требует долгосрочного планирования. Если страна знает, что действующая станция подходит к пределу эксплуатации, рациональная стратегия -заранее строить замену, а не каждый раз отодвигать момент принятия решения.

COP17: противоречие, которое трудно не заметить

Особенно заметно это противоречие сейчас, когда Армения готовится принять в Ереване очередную Конференцию сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии - CBD COP17.

Сам факт проведения подобного форума предполагает повышенное внимание к экологической политике страны-хозяйки. И здесь возникает вопрос не о политических декларациях, а о последовательности.

С одной стороны, Армения принимает международную конференцию, посвященную сохранению биоразнообразия, устойчивому развитию и экологической повестке. С другой - продолжает эксплуатацию атомного объекта советского поколения, расположенного в сейсмически активной зоне, и продлевает его работу до 2036 года.

Это не означает, что атомная энергетика сама по себе несовместима с экологической политикой. Напротив, современная атомная генерация во многих странах является частью низкоуглеродной энергетики. Поэтому спор вокруг Мецамора не должен превращаться в спор «атомная энергетика против зеленой энергетики».

Суть гораздо конкретнее и жестче - речь идет о возрасте и состоянии конкретного объекта, его первоначальном проектном ресурсе, особенностях его расположения и необходимости обеспечить безопасную и предсказуемую энергетическую систему на десятилетия вперед.

Если Армения хочет сохранить атомную энергетику, ничто не мешает ей в будущем рассматривать строительство современной станции, соответствующей актуальным стандартам безопасности. Это уже будет совершенно другой разговор.

Но продление эксплуатации старого реактора и строительство новой современной атомной генерации - принципиально разные вещи. Первое является способом отложить проблему. Второе - частью долгосрочной энергетической стратегии.

Зеленый коридор как шанс изменить саму логику региона

Самое интересное в нынешней ситуации заключается в том, что энергетическая дискуссия совпала с формированием новой региональной инфраструктуры. TRIPP изначально рассматривается прежде всего как транспортный проект. Но современная инфраструктура давно перестала ограничиваться железной дорогой и автомобильной трассой.

Вдоль одного маршрута могут проходить линии электропередачи, оптоволоконные сети, коммуникации и другие инфраструктурные системы. В этом смысле энергетический компонент способен оказаться не менее важным, чем транспортный.

Азербайджан уже имеет энергетические соединения с Россией, Ираном и Грузией, а через грузинскую систему - выход на Турцию. Создание нового соединения через Армению до азербайджанского Нахчывана способно дополнительно связать Южный Кавказ с турецким и европейским рынками. Для Армении это означает совершенно конкретную вещь - появление дополнительного маршрута импорта и экспорта электроэнергии.

Для Азербайджана - укрепление энергетической связанности региона и развитие инфраструктуры, которая связывает основную часть страны с Нахчываном и далее с Турцией.

Для региона в целом - повышение устойчивости энергетической системы.

Именно поэтому предложение Баку стоит рассматривать в более широком контексте: Азербайджан не предлагает Армении «отказаться от энергетической безопасности», как это сегодня пытаются представить, а изменить ее основу — перейти от зависимости от устаревшего и потенциально опасного объекта к диверсифицированной, взаимосвязанной и более безопасной энергосистеме.

Сегодня значительная часть этой безопасности завязана на одном стареющем объекте. В будущем она могла бы опираться на комбинацию новых энергетических мощностей и трансграничных соединений.

Это и есть диверсификация.

Выбор, который в конечном счете придется сделать. Если Ереван действительно хочет энергетической независимости, то независимость - это не привязанность к одному реактору.

Это способность обеспечить себя электроэнергией из множества источников и иметь достаточно связей с соседями, чтобы ни один сбой не превращался в национальный кризис.

Именно поэтому предложение Баку о зеленом энергетическом коридоре через TRIPP стоит рассматривать как инвестицию Армении в собственную безопасность. В конечном счете речь идет о выборе между опасным наследием прошлого и будущим, которое можно начать строить уже сегодня.