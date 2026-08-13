В порту Роттердама произошел взрыв, есть погибший - ФОТО - ВИДЕО

В результате взрыва в порту нидерландского города Роттердама погиб один человек, еще несколько пострадали, сообщает в четверг портал Dutch News со ссылкой на заявление полиции.

К месту происшествия прибыли шесть машин скорой помощи, вертолет, пожарные бригады.

Согласно предварительным данным, причиной взрыва мог стать инцидент во время ремонтных работ, которые проводились на одном из предприятий в порту.

Взрыв произошел приблизительно в полдень по местному времени (около 13:00) в Европорте — специализированной части порта Роттердама, где обслуживаются крупные промышленные предприятия.