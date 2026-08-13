 В Кяльбаджарском районе мужчина пострадал при взрыве мины | 1news.az | Новости
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Общество

В Кяльбаджарском районе мужчина пострадал при взрыве мины

First News Media20:00 - Сегодня
В Кяльбаджарском районе мужчина пострадал при взрыве мины

В Кяльбаджарском районе Азербайджана, освобожденном от оккупации, произошел взрыв мины, в результате которого пострадал местный житель.

Как говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и ANAMA, инцидент произошел на неразминированной территории.

Житель села Гайнаг Тертерского района, 1953 года рождения, Камран Шукюр оглу Сулейманов получил ранения, когда пас скот на территории, где ранее не проводились работы по разминированию.

По факту происшествия прокуратура Кяльбаджарского района начала расследование.

ANAMA, МВД и Генеральная прокуратура вновь призвали граждан соблюдать меры безопасности на территориях, где сохраняется минная опасность. В частности, гражданам рекомендуют обращать внимание на предупреждающие знаки, не приближаться к подозрительным предметам и не заходить на незнакомые и непроверенные участки.

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