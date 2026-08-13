Россия увеличила закупки электроэнергии из Азербайджана

В январе–июне текущего года из Азербайджана в Россию было экспортировано 64,669 миллиона кВт/ч электроэнергии.

По данным Государственного комитета по статистике, доход от экспорта этого объема электроэнергии составил 2,920 миллиона долларов США.

Экспорт электроэнергии в Россию по сравнению с показателем за аналогичные месяцы 2025 года увеличился в физическом объеме на 3,559 миллиона кВт/ч, или на 5,8 процента, а в стоимостном выражении — на 205 тысяч долларов США, или на 7,5 процента.

В то же время за первые шесть месяцев 2026 года Азербайджан импортировал из России электроэнергию в объеме 38,057 миллиона кВт/ч на сумму 1,515 миллиона долларов США.

Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стоимостном выражении больше на 95 тысяч долларов США, или на 6,7 процента, а в физическом объеме — меньше на 3,484 миллиона кВт/ч, или на 8,4 процента.

В целом в январе–июне 2026 года из Азербайджана в 8 стран было экспортировано 12,431 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 4,105 миллиарда долларов США. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стоимостном выражении меньше на 436,466 миллиона долларов США, или на 9,6 процента, а по объему — больше на 65,848 миллиона кубометров, или на 0,5 процента.

Кроме того, за первые шесть месяцев 2026 года Азербайджан импортировал 193,187 миллиона кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 13,001 миллиона долларов США всего из одной страны — Исламской Республики Иран. За аналогичный период прошлого года Азербайджан импортировал 208,246 миллиона кубометров природного газа из двух стран — России и Туркменистана — на сумму 31,980 миллиона долларов США. Таким образом, импорт природного газа в Азербайджан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился в стоимостном выражении на 18,979 миллиона долларов США, или на 59,3 процента, а по объему — на 15,059 миллиона кубометров, или на 7,2 процента.

Отметим, что официальные лица Азербайджана и России также заявляют о заинтересованности в расширении экономического сотрудничества между двумя странами. После встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, состоявшейся в этом месяце в Москве, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что стороны обсудили увеличение торгового оборота, расширение прямых инвестиций и сотрудничество по западному маршруту международного транспортного коридора «Север–Юг».

«С учетом того, что в апреле состоялось очередное заседание Межправительственной комиссии, мы обсудили торгово-экономическое сотрудничество. Отметили наличие взаимной заинтересованности в дальнейшем увеличении товарооборота. В прошлом году объем двусторонней торговли достиг почти 5 миллиардов долларов. Россия остается одним из основных экономических партнеров Азербайджана. Существует значительный потенциал для увеличения товарооборота и расширения прямых инвестиций. Объем российских инвестиций в Азербайджан составляет около 11 миллиардов долларов. В республике функционирует более 1400 коммерческих структур с российским капиталом», — сказал он.

В свою очередь, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов оценил регулярную деятельность межправительственной комиссии как один из основных механизмов экономического сотрудничества и подчеркнул, что, несмотря на глобальные экономические трудности, общая динамика в азербайджано-российских экономических связях остается положительной.