Мировые медиа широко осветили заявления Президента Ильхама Алиева, сделанные в Нахчыване

Заявления Президента Ильхама Алиева, прозвучавшие в интервью Азербайджанскому телевидению в рамках его поездки в Нахчыванскую Автономную Республику, были широко освещены медиаструктурами различных стран.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, российские средства массовой информации, в том числе «Коммерсантъ», «Интерфакс», «Вестник Кавказа» и NEWS.ru, довели до внимания читателей основные моменты из интервью главы нашего государства.

«Коммерсантъ» акцентировал внимание на намерении Азербайджана поставлять на европейский рынок не только нефть и газ, но и электроэнергию. Издание цитирует слова Президента Ильхама Алиева: «В нашем регионе кроме нас нет другой страны, которая была бы обеспечена таким объемом энергоресурсов, будь то нефть и газ или электроэнергия. Расширяя наши возможности экспорта в соседние страны, мы выйдем и на европейский рынок».

«Интерфакс», в свою очередь, уделил особое внимание информации о расширении экспорта энергии, поставках электроэнергии в Европу через территории Грузии и Турции, проекту Black Sea Energy, а также об увеличении мощности солнечных электростанций в Нахчыване. В материале агентство также приводит заявления Президента Ильхама Алиева касательно проекта TRIPP.

Агентство опубликовало сведения о начале практических работ по Зангезурскому коридору, текущем состоянии автомобильной дороги Горадиз-Агбенд, планах по продлению железной дороги до границы с Арменией в 2027 году, а также о том, что пропускная способность этого маршрута составит 15 млн тонн грузов в год. Было отмечено, что предусмотрена реконструкция Нахчыванской железной дороги с доведением ее общей протяженности до 194,2 километра, а также реконструкция 10 станций.

Издание «Вестник Кавказа» особо выделило цитаты о развитии Карабаха, Восточного Зангезура и Нахчывана на основе единой концепции, а также о транспортных возможностях Зангезурского коридора.

Портал NEWS.ru опубликовал заявление Президента Ильхама Алиева о готовности проекта по прокладке линий электропередачи из основной части Азербайджана в Нахчыван через территорию Армении.

Грузинские новостные порталы Interpressnews.ge, 1TV.ge и BPN.ge также широко осветили высказывания Президента Ильхама Алиева.

Сайт 1TV.ge довел до читателей заявления главы нашего государства о значении для Армении трехстороннего заявления, подписанного между Россией, Арменией и Азербайджаном. В то же время внимание было уделено оценке данного документа как акта капитуляции для Армении.

В новости портала Interpressnews.ge отмечается, что Азербайджан намерен экспортировать электроэнергию на европейский рынок, при этом основной маршрут пройдет через территории Грузии и Турции. Также подготовлено технико-экономическое обоснование проекта Черноморского энергокабеля. Кроме того, сайт отдельно опубликовал мнения Президента Ильхама Алиева о том, что устаревшая атомная электростанция Армении является источником угрозы для всего региона и ее эксплуатация рано или поздно должна быть прекращена, а также о создании инфраструктуры по передаче электроэнергии на территории Армении в рамках проекта TRIPP.

Портал BPN.ge в распространенной информации акцентировал внимание на плане Азербайджана по выходу на европейский энергетический рынок и значимости маршрута через территорию Грузии и Турцию. Портал цитирует слова главы государства о том, что данный маршрут на сегодняшний день является единственным путем: «Расширяя наши возможности экспорта в соседние страны, мы выйдем и на европейский рынок. Потому что мы сейчас вышли на европейский рынок со своей нефтью, газом. Но мы хотим выйти туда и с электроэнергией».

Сайт Ambebi.ge также представил читателям мнение Президента Ильхама Алиева о том, что армянская атомная электростанция устарела, создаваемой ею угрозе для региона и энергетическом кризисе, который возникнет после закрытия этой станции.

Турецкие СМИ также подробно осветили ключевые моменты из интервью Президента Ильхама Алиева Азербайджанскому телевидению.

Агентство «Анадолу», порталы Haberler.com, Doğruhaber и Yeni Akit в новостях уделили широкое место высказываниям Президента Ильхама Алиева об открытии Зангезурского коридора, начале реализации проекта TRIPP, грузопропускном потенциале коридора не менее 15 миллионов тонн в год, а также о том, что помимо транспортного сообщения он может охватывать фибероптические линии, линии электропередач, а в будущем – нефте- и газопроводы.

Издания Yozgat, Türkgün, YeniBirlik, SonDakika.com и Saraymedya акцентировали внимание на готовности проекта по прокладке линий электропередачи в Нахчыван через территорию Армении, строительстве крупной подстанции в Джебраиле и энергетическом компоненте Зангезурского коридора.

Ankara NetHaber подчеркнул, что энергокоридор проляжет через территорию Армении в Нахчыван, а оттуда – в Турцию и Европу, что может создать для официального Иревана альтернативный источник энергии.

Газета Yeni Akit довела до читателей мысли об угрозе, создаваемой атомной электростанцией Армении, а портал Fikirturu.com – о значимости транспортного, энергетического и экономического сотрудничества между Азербайджаном и странами Центральной Азии в формате «C5+1».

TRHaber, освещая Совместное заявление США, Азербайджана и Армении по случаю первой годовщины Вашингтонского саммита, отметил, что в документе акцентируется внимание на прогрессе, достигнутом после прошедшей в прошлом году встречи, а также выражена решимость укреплять доверие и продвигать Южный Кавказ к процветающему будущему.

Информационный портал Северного Кипра Kıbrıs Türk привел заявления Президента Ильхама Алиева о готовности проекта прокладки линии электропередачи в Нахчыван через территорию Армении, а также о том, что Зангезурский коридор может охватить не только транспортные, но и энергетические, оптоволоконные, а в будущем – и нефтегазовые коммуникации. Портал также представил мысли о том, что создаваемый энергокоридор протянется из Нахчывана в Турцию и Европу, и о планах Азербайджана выйти на европейский рынок с электроэнергией.