Маск показал себя в образе Остина Пауэрса после «покупки» Британии - ВИДЕО

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал в соцсети X сгенерированный нейросетью ролик, в котором предстал в образе Остина Пауэрса — героя известной комедийной серии шпионских фильмов.

Публикация стала продолжением шутки о якобы намерении Маска приобрести Великобританию. Поводом послужила сатирическая публикация издания The Babylon Bee, где утверждалось, что миллиардер собирается купить страну, чтобы восстановить свободу слова и обеспечить возможность свободно обмениваться мемами.

Маск отреагировал на эту публикацию короткой фразой: «Сколько стоит?». Ранее, в 2017 году, он использовал те же слова в ответ на предложение одного из пользователей Twitter купить соцсеть. Спустя несколько лет предприниматель действительно приобрёл Twitter и впоследствии переименовал платформу в X.

В новом ролике Маск убегает от толпы поклонниц, после чего танцует вместе с местными жителями. На экране появляются надписи «Сколько стоит?», «Илон Маск: человек, который купил Великобританию» и «Самый богатый человек в мире».

В видео также показаны человекоподобные роботы Optimus, производимые компанией Маска, и беспилотный автомобиль Cybertruck, оформленный в цвета британского флага. Аналогичная цветовая гамма использовалась для автомобиля Остина Пауэрса в фильмах о вымышленном британском шпионе.