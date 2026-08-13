17 «айфонов» и сотни запчастей: в аэропорту Баку задержан пассажир из Стамбула

В результате мероприятий таможенного контроля, проведенных сотрудниками Главного таможенного управления на воздушном транспорте, было обнаружено 17 незадекларированных мобильных телефонов, а также большое количество запчастей и аксессуаров к ним.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, таможенному досмотру был подвергнут чемодан гражданина Азербайджанской Республики, прибывшего авиарейсом Стамбул — Баку.

В ходе досмотра в чемодане было обнаружено 17 не заявленных таможенному органу мобильных телефонов марки iPhone различных моделей, а также 190 экранов и аксессуаров для мобильных телефонов различных марок.

По данному факту проводится расследование.